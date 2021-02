GPW zawiesza obrót akcjami Inno-Gene

fot. Szymon Laszewski / FORUM

GPW zdecydowała, że inwestorzy od wtorku nie będą mogli handlować papierami notowanej na NewConnect spółki Inno-Gene, która w 2020 roku doświadczyła wielkiej hossy na koronawirusowych kontraktach. Obawy zarządu giełdy budzi wiarygodność informacji dotyczących sytuacji finansowej spółki.

- Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Inno-Gene S.A., oznaczonymi kodem „PLINNGN00015” - czytamy w uchwale zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowanej po poniedziałkowej sesji. Uchwała weszła w życie 16 lutego i uniemożliwiła handel akcjami spółki na wtorkowej sesji.

Jak wskazuje giełda, jeżeli zarząd Inno-Gene chce powrócić do notowań, musi spełnić określone wymogi. Spółkę zobowiązano do zlecenia autoryzowanemu doradcy dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Inno-Gene oraz perspektyw firmy. Dokument z wynikami analizy oraz oceną, czy spółka jest zdolna kontynuować działalność, ma być przekazany do publicznej wiadomości w ciągu maksimum 40 dni roboczych. Jeżeli dokument się pojawi, na trzeciej sesji po jego publikacji notowania zostaną wznowione. Oczywiście z zastrzeżeniem, że w dokumencie nie będzie podstaw do utrzymania zawieszenia.

- Zarząd spółki niezwłocznie zastosuje się do uchwały GPW zmierzających do powołania Autoryzowanego Doradcę w celu wykonania audytu. Spółka zaznacza, że w dalszym ciągu prowadzi wszelkie działania założone w ostatnim okresie, o czym oczywiście będzie informować w kolejnych komunikatach - stwierdził zarząd Inno-Gene w opublikowanym we wtorek przed południem komunikacie.

Mocny skok wyników

Decyzja zarządu giełdy pojawiła się tuż po publikacji raportu finansowego Inno-Gene za IV kwartał. Przychody w tym okresie wzrosły z 336 tys. zł do aż 5,64 mln zł rok do roku. Spółka pokazała też skokowy wzrost zysku skonsolidowanego do 4,65 mln zł. Spółka informuje, iż uzyskiwała w 2020 roku przychody zarówno ze świadczenia usług diagnostycznych RTPCR i RTLAMP oraz sprzedaży szybkich testów przesiewowych w kierunku SARS-COV-2.

- Wyniki grupy uwzględniają już przychody z realizacji projektu Genomiczna Mapa Polski, gdyż w bilans spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center sp.z o.o., realizująca zlecenie w ramach tego projektu wykazał na koniec 2020 roku 4,6 mln zł przychodów i 1,95 mln zł zysku netto - dodano w raporcie. Celem projektu było lepsze profilowanie i wprowadzenie leków celowanych

Jednocześnie w rachunku przepływów pieniężnych zysk netto uszczupla sekcję operacyjną o 287 tys. zł w IV kwartale. W całym 2020 roku, mimo zysku netto na poziomie 4,8 mln zł, przepływy z działalności operacyjnej sięgają -279 tys. zł. Za zyskiem nie poszła gotówka, gwałtownie wzrosły z kolei należności krótkoterminowe.

2020 rok: spore wzrosty i spore kontrowersje

To nie koniec kontrowersji wokół spółki. Przypomnijmy, że GPW już raz pochyliła się nad sytuacją Inno-Gene. Wcześniej giełda wezwała Inno-Gene do wyjaśnienia sytuacji związanej z umowami, o których mowa była w raportach bieżących w 2020 roku. Spółka poinformowała, że póki co niektóre umowy nie osiągnęły żadnej wartości. Wcześniej spółka wycofała się z głośnego projektu szczepionki covidowej, który wcześniej zachwalała.

Spore emocje wzbudził także temat wyceny. 30 października światło dzienne ujrzała pierwsza rekomendacja dotycząca papierów spółki. Adrian Kowollik, analityk East Value Research, zarekomendował "sprzedaż" akcji Inno-Gene, zwracając m.in. uwagę na horrendalnie wysoką wycenę spółki na tle podobnych podmiotów. Inno-Gene w odpowiedzi poinformowało, że zgłosi analityka do... Komisji Nadzoru Finansowego.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Warto dodać, że na początku 2020 roku za jedną akcję spółki płacono 2,04 zł, tymczasem w szczycie hossy (właśnie we wspomnianym październiku) wycena tego samego papieru skoczyła aż do 98,8 zł. Od tego momentu Inno-Gene jest jednak w odwrocie i na zamknięciu poniedziałkowej sesji za jedną akcję płacono 21,1 zł. To wciąż wyraźnie powyżej poziomów sprzed pandemii, ale i wyraźnie poniżej szczytów notowań w 2020 roku.

Adam Torchała