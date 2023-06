GPW zawiesiła obrót akcjami 36 spółek z NewConnect. Kolejne 20 ma ten sam problem

Uchwałą z 1 czerwca GPW zawiesiła handel akcjami 36 spółek z NewConnect z uwagi na brak przekazania raportu rocznego. Obowiązku nie dopełniło więcej emitentów, ale obrót ich akcjami pozostawał już wstrzymany z uwagi na inne uchybienia.

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Maksymalny czas na publikację raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego przez spółki z NewConnect to 5 miesięcy od dnia bilansowego, przy czym raport skonsolidowany nie może zostać opublikowany później niż raport „jednostkowy”. Nieprzekraczalny termin na publikację raportu kwartalnego na NewConnect to 45 od zakończenia kwartału.

Termin, dla spółek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2022 r., na publikację rocznego raportu minął z końcem maja 2023 r. Okazuje się, że 56 spółek, wg GPW, nie dopełniło tego obowiązku, co było powodem zawieszenia od 2 czerwca obrotu ich akcjami. Handel akcjami 20 już był zawieszony wcześniej z powodu innych uchybień.

Zawieszeni od 2 czerwca

Według uchwały zarządu GPW, która weszła w życie 2 czerwca, zawieszono obrót akcjami spółek: Aforti Holding, Akcept Finance, Apis, Berg Holding, Browar Czarnków, Carbon Group, Centurion Finance, Digital Space, Erato Energy, EFE, Falcon 1, Garin, Forbuild, Geo-Term, Govena, Hornigold REIT, IDH, Inno-Gene, Letus Capital, MBF Group, Minutor Energia, Moonlit, Mycodern, OZE Capital, Oxygen, Prefa Group, Punch Punk, Red Carpet Media, Rovita, Sakana, Solar Innovation, Polkap, Stilo Energy, Unified Factory, West Real Estate, Varsav Game Studios.

Handel jest zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym dana spółka przekaże do publicznej wiadomości, odpowiednio, raport roczny lub skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – informuje uchwała giełdy.

Pozostający w zawieszeniu

Ponadto uchwała wymienia spółki, które także nie przekazały raportu rocznego, ale handel ich akcjami pozostaje obecnie zawieszony z innych przyczyn. Zgodnie z uchwałą zarządu GPW są to spółki: Aton-Ht, Bras, Comeco, Copernicus Securities, Cereal Planet, Do Ok, Euroinvestment, Kancelaria Medius, Intercapital Property Development Adsic, Ludus, Merlin Group, Mva Green Energy, Onico, Parcel Technik, Pl Group, Plasma System, Red Dev Studio, Triggo, Venda Se, Yellow Boson. W sumie w wyliczeniu znalazło się 20 emitentów.

W okresie zawieszenia obrotu, zlecenia maklerskie na akcje danej spółki mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami danej spółki na rynku NewConnect oraz gdy zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu, informacja o dniu wznowienia handlu zostanie podana w dzień poprzedzający wznowienia obrotu.