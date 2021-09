GPW wydała urodzinową płytę z muzyką filmową

/ GPW

W ramach obchodów 30-lecia swojego istnienia Giełda Papierów Wartościowych wydała album muzyczny. Specjalnie nagrane na tę okazję wykonania filmowych hitów odsłuchać można za darmo.

Na płycie zatytułowanej „All Time Highs”, znajduje się 16 utworów z filmów i seriali o tematyce bądź z wątkami giełdowymi i finansowymi. (m.in. "Capital City", "The Big Short", "Wilk z Wall Street", "Arbitraż", "Chciwość" i i.in.). Na płycie znalazły się także nawiązujące do finansowej tematyki hity, takie jak “Money, Money, Money” czy „Ecstasy of Gold”.

- Tak jak bogata i różnorodna jest giełda, tak i płyta zaprezentuje cały przekrój gatunków, począwszy od muzyki klasycznej, poprzez jazz, elektronikę czy bossa nova. Wszystkie utwory zostały ponownie nagrane, a część z nich dodatkowo przearanżowana przez najznakomitszych polskich aranżerów takich jak Krzesimir Dębski, Filip Wojciechowski czy Marcin Piekut – informuje GPW.

W nagraniach udział wzięli polscy artyści: Janusz Wawrowski, Filip Wojciechowski i Jego Trio, Kinga Kielich, João de Sousa, Rafał Korpik, Julia Rosińska, Grzegorz Kopala, Karol WachnikKatarzyna Laskowska (sopran), której firma OperaLight jest producentem muzycznym płyty, oraz orkiestra Sinfonia Baltica.

Utwory składające się na jubileuszowy album zamieszczone zostały w serwisie YouTube.

Giełda Papierów Wartościowych wystartowała 16 kwietnia 1991 r. Nasze podsumowanie ostatnich trzech dekad na polskim rynku akcji zawarliśmy w artykule „30 lat GPW: 30 spółek, które napisały historię giełdy”.

MZ