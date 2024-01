GPW wrażliwa na amerykańskie dane. WIG20 z najsłabszym tygodniem od września

Koniec tygodnia przyniósł emocjonującą sesję, w największym stopniu zależną od danych makroekonomicznych z USA. Podaż ściągnęła WIG20 najniżej od przeszło miesiąca, ale kontra popytu pozwoliła zaliczyć ponad dwuprocentowe odbicie w ciągu dnia. Ostatecznie giełdowy tydzień na GPW był dla większości indeksów najsłabszy od września ubiegłego roku.

fot. Krystian Maj / / FORUM

WIG20 spadł o 0,33 proc., WIG był niżej o 0,3 proc. i jest na 76 593,76 pkt. Z kolei mWIG40 zniżkował o 0,33 proc. do 5 698,34 pkt., a sWIG80 „zyskał” symboliczne 0,01 proc. i jest na 22 866,98 pkt. Obroty wyniosły 1,11 mld zł, z czego 920 mln dotyczyło WIG20.

W ciągu dnia WIG20 zniżkował o ponad 2,2 proc. do najniższego poziomu od początku grudnia, by w drugiej części sesji odrobić prawie całość zniżki. Ostatecznie indeks polskich blue chipów minimalnie spadł i tym samym pogłębił tygodniową przecenę do 2,92 proc.

Był to więc najsłabszy tydzień dla WIG20 od początku września ubiegłego roku. WIG w ujęciu tygodniowym spadł o 2,38 proc. i także był to najsłabszy taki okres od września. Podobnie, z tym że najwięcej od końca września spadł mWIG40, który zniżkował o 1,5 proc. Relatywnie najsilniejszy sWIG80 spadł o 0,16 proc.

Pierwsza część sesji przyniosła przecenę wpisującą się w to, co dzieje się na rynkach od początku roku. Spadki i schowani za podwójną gardą kupujący czekają na impulsy, by ugrać jeszcze więcej. Stawką w USA są historyczne rekordy na S&P500 i Nadaqu, na GPW kolejne szczyty i psychologiczne granice na WIG, mWIG40 i sWIG80 oraz poprawienie covidowego szczytu na WIG20.

W piątek impuls mógł przyjść z danych o inflacji w strefie euro oraz przede wszystkim z raportu o amerykańskim rynku pracy. Lokalnie zaskoczeniem okazał się niższy od prognoz odczyt inflacji w Polsce. Żadne z nich nie było jednak w stanie wygenerować większego ruchu na rynkach poza chwilową reakcją. Inaczej było po publikacji pakietu danych ISM z sektora usług, które okazały się znacznie poniżej konsensusu.

Sam usługowy ISM wyniósł 50,6 pkt. przy 52,6 pkt oczekiwanych. Indeks zatrudnienia mierzony przez usługowy ISM spadł do 43,3 pkt. z 50,7 pkt. (prognoza 51 pkt.), co było dezorientujące w kontekście chwilę wcześniej pokazanych dobrych danych BLS. W reakcji na tę paczkę danych inwestorzy przecenili dolara, a optymizm wrócił na rynki akcji. Indeksy w Europie i USA po otwarciu rynku kasowego były notowane na plusach lub odrobiły większość strat jak choćby WIG20. Rentowności wspominanych amerykańskich 10-latek spadły do 3,97 proc.

Wygląda na to, że przecena, jaka panuje na rynkach od początku roku, zaczęła męczyć nieco inwestorów, którzy szukają pretekstów do dalszych zwyżek. Słabsze dane ISM idealnie się do tego nadawały, ale już następny tydzień przyniesie jeszcze więcej danych, które mogą wpływać na rynkowe nastroje. To m.in. dane i inflacji CPI w USA czy start sezonu wynikowego. GPW zwłaszcza WIG20 pozostaje od początku roku w silnej korelacji z rynkami bazowymi, jednak na uwadze warto mieć lokalne czynniki jak polityczna gra wokół ustawy budżetowej i jedną z opcji, jaką są przedterminowe wybory.

Michał Kubicki