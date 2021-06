GPW wprowadziło kontrakty terminowe na akcje Pepco

/ FORUM

Od poniedziałku w ofercie GPW znajdują się trzy serie kontraktów terminowych na akcje spółki Pepco Group wygasające w czerwcu 2021 r., we wrześniu 2021 r. oraz w grudniu 2021 r. Na jeden kontrakt przypada 100 akcji - poinformowała GPW w komunikacie prasowym.

"Systematycznie rozwijamy ofertę GPW na rynku derywatów i jesteśmy gotowi do szybkiego wprowadzania do obrotu kontraktów futures opartych o akcje, które cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów. Publiczna oferta akcji oraz debiut Grupy Pepco, który odbył się 26 maja 2021 na Głównym Rynku GPW, były bardzo udane, stąd liczymy, że przełoży się to również na popularność kontraktów futures opartych o akcje Pepco. Płynność tych instrumentów będzie wspierać aż czterech animatorów rynku" - powiedziała, cytowana w komunikacie, członek zarządu GPW Izabela Olszewska. (PAP Biznes)

