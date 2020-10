GPW w "żółtej strefie". Wirus rozdawał karty na sesji

fot. Krystian Maj / FORUM

Decyzja o wprowadzeniu tzw. żółtej strefy na terenie całego kraju sprawiła, że inwestorzy z GPW znów przełączyli się w tryb lockdownowy. Rosły notowania spółek związanych z produktami covidowymi, spadały zaś firm, które zamykanie gospodarki może dotknąć najbardziej.

Choć w gospodarce wciąż nam daleko do stanu z kwietnia, to jednak zwiększenie koronawirusowych ograniczeń na terenie całego kraju odbiło się na GPW szerokim echem. Obawy najlepiej oddają wyniki głównych indeksów. Choć w Europie i Ameryce zdecydowanie przeważała w czwartek zieleń, rodzimy WIG20 spadł o 1,3 proc., a WIG i mWIG40 straciły po 1 proc. Inwestorzy wystraszyli się, że zapowiedziane ograniczenia mogą być wstępem do większego ograniczania swobód, a także, że niektóre firmy odczują skutki zmian nawet w żółtych strefach.

Widać to było zresztą po spółkach, które notowały największe zmiany na sesji. Po czerwonej stronie wyróżniali się m.in. CCC (-7,9 proc.), AmRest (-5,9 proc.) czy Rainbow (-5,2 proc.), a więc kolejno firmy obuwnicza, gastronomiczna i turystyczna. Wszystkim kwietniowy lockdown zadał ogromny cios i gdy teraz widmo zwiększenia obostrzeń znów zawisło nad gospodarką, to tych spółek pozbywano się z portfela jako pierwszych.

Z drugiej strony do łask wróciły tzw. spółki koronawirusowe. Ponad 20-proc. wzrosty zanotowali Global Cosmed oraz PCC Exol, a więc firmy produkujące m.in. środki do dezynfekcji. W czołówce wzrostów znalazły się także papiery znanych z poprzedniej hossy Harpera i Cormaya. Ponownie względną siłę wykazywać zaczął także sWIG80, w którym dużo większy niż w mWIG40 czy WIG20 jest udział firm biotechnologicznych i gamingowych. sWIG80 na czerwonej sesji przy Książęcej stracił ledwie 0,2 proc.

Koronawirusowe zmiany widać było także w WIG20. Sesję na plusie zakończyli tylko CD Projekt (+3,1 proc.) oraz Orange (+0,7 proc.), dodatkowo strat uniknąć udało się Play i Cyfrowemu. Oprócz producenta gier mamy więc telekomy, które też - m.in. w związku ze wzrostem użycia danych moblinych - wykazywały giełdową odporność na lockdown. Pozostałe 16 spółek zaliczyło spadki. Siedem z nich straciło aż ponad 3 proc., wyprzedaż miała więc szeroki charakter.

Na osobny komentarz zasługują dwie duże firmy z grona wspomnianej siódemki. To JSW i KGHM. Pierwsza straciła aż 6 proc. i wpływ na to mogły mieć nie tylko obawy związane z szerzącym się wirusem (podczas pierwszej fali epidemii JSW musiało mocno ograniczyć wydobycie), ale i wygaszeniem wielkiego pieca w krakowskiej hucie. O tym ostatnim poinformował w czwartek AcelorMittal Polska. Z kolei na KGHM negatywnie mógł wpłynąć fakt, że jego japoński partner planuje wycofać się z inwestycji we wspólny projekt Sierra Gorda.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1M 1Y (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3255,76 0,69 N/A -2,46 DAX Niemcy 13042,21 0,88 0,57 8,96 FTSE 100 W.Brytania 5978,03 0,53 -0,42 -13,31 CAC 40 Francja 4911,94 0,61 -1,24 -9,98 IBEX 35 Hiszpania 6992,8 1,2 0,54 -21,78 FTSE MIB Włochy 19582,43 0,76 1,04 -8,52 ASE Grecja 648,56 1,02 3,35 -19,15 BUX Węgry 33698 0,41 -3,82 -14,67 PX Czechy 874,68 0,17 -3,21 -12,01 RTS INDEX (w USD) Rosja 1158,82 1,3 -2,58 -11,3 BIST 100 Turcja 1150,49 -0,17 5,59 12,95 WIG 20 Polska 1719,91 -0,96 -0,81 -19,32 WIG Polska 49727,34 -0,96 0,35 -11,59 mWIG 40 Polska 3613,77 -1,04 1,89 0,12 Źródło: PAP

Adam Torchała