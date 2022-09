GPW w swoim kierunku. Milion osób grało codziennie w Cyberpunka

fot. MAXSHOT.PL / / Shutterstock

Główne indeksy na GPW zakończyły sesję wzrostami w przeciwieństwie do najważniejszych giełd rynków bazowych. Sesja upłynęła pod znakiem lepszego sentymentu do spółek surowcowych i bankowych, a o powrocie zainteresowania graczy „Cyberpunkiem” poinformował w mediach społecznościowych CD Projekt.

Zdeterminowanie Rezerwy Federalnej jest coraz większe, aby zawrócić inflację do celu. Przesunięty horyzont docelowego poziomu stóp procentowych wystraszył rynki finansowe i umocnił dolara. Ale czwartek przyniósł kolejne decyzje dużych banków centralnych, które również zdecydowanie kroczą drogą zacieśniania polityki monetarnej. Stopy podnieśli Szwajcarzy (+75 pb.), Norwegowie (+50 pb.) oraz Anglicy (+50 pb.). Ci ostatni, przewidują techniczną recesję po danych za III kwartał. Nastroje w Europie nie były najlepsze tym bardziej po przeniesieniu sentymentu z wczorajszej wyraźnie spadkowej, ale zmiennej sesji na Wall Street.

Zaskoczenia nie było rano, gdy cały indeks WIG20 świecił się na czerwono, ale spadki nie przejawiały paniki, jaka zwykle towarzyszy słabszym nastrojom po decyzjach Fedu. Indeksy po niskim otwarciu na ok. -1,5 proc. zaczęły odrabiać straty by już po godzinie, w przypadku WIG20 wyjść na plus utrzymany do końca sesji. W Europie najważniejsze indeksy jak DAX, CAC40, FTSE100 traciły sporo ponad 1 proc. a początek handlu na Wall Street także był spadkowy. Tym lepsza postawa WIG20 zaskoczyła pozytywnie.

Na koniec WIG20 zyskał 0,59 proc. przy wzroście szerokiego rynku o 0,58 proc. O 0,67 proc. wzrósł mWIG40, a o 0,44 proc. sWIG80. Obroty wyniosły 674 mln zł, z czego 526 mln dotyczyło WIG20.

Sektorowo tylko pięć indeksów skończyło na czerwono z przeceną mediów (-3,81 proc.) i spadkami chemii (-1,11 proc.), budownictwa (-1,08 proc.) oraz leków i nieruchomości. Najwięcej wzrosły notowania spółek spożywczych (3,2 proc.) i odzieżowych (3,08 proc.), ale na plusie były m.in. górnictwo, paliwa, banki czy energetyka – najważniejsze pod względem kapitalizacji sektory na GPW.

W WIG20 wyróżnił się kurs LPP (3,9 proc.) oraz Santandera (2,94 proc.). Mocniej podrożały walory JSW (2,57 proc.) czy PGE (1,62 proc.). Na plusie były prawie wszystkie banki i PZU (1,76 proc.) i paliwowy PKN Orlen (0,69 proc.).

Mocno przed południem drożały akcje CD Projektu (0,65 proc.), który podał informację o wzroście graczy w Cyberpunka. „W tym tygodniu każdego dnia Night City odwiedziło 1 mln graczy, zarówno nowych, jak i powracających. Z tej okazji dziękujemy, że jesteście z nami i gracie w ‚CP2077’ – podała spółka na LinkedIn. To m.in. efekt popularności dostępnego na Netfliksie serialu osadzonego w uniwersum gry. Tymczasem w rejestrze krótkiej sprzedaży pokazał się fundusz Schonfeld Strategic Advisors, z nową pozycją na akcjach spółki.

Spadki w WIG20 dotknęły Pepco (-3,04 proc.), Allegro (-1,51 proc.), Dino (-1,01 proc.), a także Kęty, CCC, Asseco i mBanku – poniżej 1 proc.

W drugiej linii ostatnie wzrosty skorygował kurs Ten Square Games (-4,61 proc.), a równie dużo oddały notowania Wirtualnej (-4,57 proc.) i Grupy Pracuj (-4,15 proc.). Po drugiej stronie były kursy Kernela (6,1 proc.) i Bogdanki (5,11 proc.), w której wystartować ma pilotażowy program odzyskiwania węgla z hałd górniczych.

Na szerokim rynku warto zwrócić uwagę na wzrosty innej spółki z branży okołogórniczej i wydobywczej. Kurs Greenx zyskał 19,28 proc. przy prawie 6,4 mln zł obrotu. Spółka nie podała nowych informacji.

