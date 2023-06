Pracownicy GPW chcą podwyżek. Spółka weszła w spór zbiorowy

Inflacja dotyka każdego, ale nie każdy otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. W dniu 1 czerwca 2023 r. powstał spór zbiorowy Giełdy Papierów Wartościowych ze Związkiem Zawodowym Pracowników Giełdy ("ZZPG") - poinformowała giełda w komunikacie.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

GPW podała, że spór zawiązał się na skutek odmowy spełnienia następujących żądań ZZPG: wprowadzenia w GPW regulaminu wypłaty dodatkowego świadczenia (tzw. "świadczenia inflacyjnego"), ustalenie wysokości świadczenia inflacyjnego na 2023 rok na poziomie min. 15 proc. rocznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pracownika GPW, wyliczonego jako 12-krotność wynagrodzenia zasadniczego pracownika w wysokości obowiązującej na dzień 31 maja 2023 r., przyznania prawa do świadczenia inflacyjnego każdemu pracownikowi zatrudnionemu w GPW na dzień 31 maja 2023 r. oraz wypłaty świadczenia inflacyjnego w terminach: do dnia 30 czerwca 2023 roku (1/2 wysokości należnego świadczenia) oraz do dnia 30 września 2023 roku w pozostałej wysokości.

GPW poinformowała, że niezwłocznie zawiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu oraz w dobrej wierze przystąpi do rokowań, czyli I etapu sporu.(PAP Biznes)

epo/ ana/