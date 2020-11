GPW w dół bez Amerykanów. Mocne spadki Allegro

fot. Robert Gardziński / FORUM

Choć w listopadzie WIG20 radzi sobie świetnie, jednak w czwartek indeks zanotował wyraźne straty. Główną rolę w tych spadkach rolę odegrało Allegro.

Po czterech sesjach wzrostów na WIG20 w końcu pojawiła się czerwień. Indeks spadł o o 0,6 proc. Słabo radziły też sobie inne główne indeksy GPW. WIG poszedł w dół o 0,4 proc., sWIG80 stracił 0,3 proc., jedynie mWIG40 wzrósł o 0,1 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,06 mld zł.

Za spadkami WIG20 stało przede wszystkim Allegro. Skorygowana EBITDA grupy w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 408,5 mln zł. Niby wynik wzrósł rdr o 26,7 proc., jednak przy kapitalizacji zahaczającej o 80 mld zł można było mówić o rozczarowaniu, Notowania największej spółki na GPW spadły o przeszło 6 proc.

/ Bankier.pl

Czerwono sesję zakończyło też LPP (-2,7 proc.). O przeszło procent taniały również akcje Pekao, CD Projektu oraz PGNiG. Po drugiej stronie wyróżniały się spółki surowcowe. Najmocniejszą spółką wśród krajowych blue chipów okazała się Jastrzębska Spółka Węglowa. Producent węgla koksowego zyskał 6,36 proc. i była to jego piąta wzrostowa sesja z rzędu. Dzięki wzrostowi o 2,23 proc. do 155,7 zł KGHM poprawił swoje tegoroczne maksima. Spółka znajduje się na poziomach z 2013 r. Po raz czwarty z rzędu podrożały akcje Lotosu - tym razem o 1,12 proc.

CD Projekt zaprezentował raport o wynikach w III kwartale 2020 r. To ostatnia tego typu publikacja przed nadchodzącą premierą gry „Cyberpunk 2077”. W trzecim kwartale 2020 roku przychody CD Projektu sięgnęły 104,5 mln zł. To o 12,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., jednak o 6,2 proc. mniej od oczekiwań analityków. Obecnie to druga pod względem wagi spółka na GPW.

W indeksie średnich spółek najmocniej wzrósł BNP Paribas Bank Polska - jego kurs poszedł w górę 7,45 proc., a także Mercator - zwyżkujący blisko 6 proc.

Mocno zyskała też Neuca - o 4,57 proc. Spółka odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku 44,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 28 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 33,2 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 29,4-37,9 mln zł.

Na szerokim rynku o 3,6 proc. drożał Tim. Spółka po IIII kwartale poprawiła nie tylko przychody, ale i zysk. Mocniej, bo o ponad 9 proc. drożały akcje Esotiq, Cosmedu i Protektora. Największe spadki notował z kolei Biomed (-9,4 proc.) i Transpol (-7,1 proc.).

Warto dodać, że dzisiejszy handel odbywał się bez Amerykanów. Za oceanem przypadł dzień wolny z okazji Święta Dziękczynienia. Dla polskiej giełdy to o tyle ciekawe, że wykręciła ona niezłe obroty bez "wsparcia" z Zachodu, dla konsumentów zaś najważniejszy będzie przypadający jutro "black friday".

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3510,94 -0,03 1,71 13,06 -5,25 -6,25 DAX Niemcy 13286,57 -0,02 1,53 9,11 0,38 0,28 FTSE 100 W.Brytania 6362,93 -0,44 0,45 9,86 -14,05 -15,64 CAC 40 Francja 5566,79 -0,08 1,68 15,59 -6,12 -6,88 IBEX 35 Hiszpania 8104,60 -0,74 2,20 19,24 -13,09 -15,13 FTSE MIB Włochy 22201,44 -0,46 3,09 17,19 -5,71 -5,55 ASE Grecja 726,92 3,08 3,96 21,97 -18,49 -20,70 BUX Węgry 39023,56 -0,03 2,25 18,21 -10,87 -15,32 PX Czechy 965,09 -0,17 2,83 12,18 -10,56 -13,49 RTS INDEX (w USD) Rosja 1307,14 0,41 3,83 13,43 -9,29 -15,61 BIST 100 Turcja 1342,49 1,28 2,24 17,30 26,67 17,32 WIG 20 Polska 1849,57 -0,57 3,34 13,36 -15,57 -13,98 WIG Polska 53187,31 -0,40 2,97 12,17 -8,38 -8,03 mWIG 40 Polska 3756,70 0,11 2,23 8,69 -0,73 -3,88 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała