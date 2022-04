GPW reaguje na decyzję RPP. Banki tracą impet

/ Bankier.pl

Indeksy na GPW dzięki bankom starały się odrobić część środowych strat. Wzrostowy impuls sektora nie był jednak trwały. Decyzja RPP co do skali była wyższa niż oczekiwania.

[Aktualizacja] Ok. godz. 15.25 WIG20 spadał o 0,8 proc. do 2.106 pkt., WIG tracił 0,9 proc. do 64.307 pkt. mWIG40 szedł w dół o 1,12 proc., a sWIG80 spadał o 1,25 proc.

Indeksy na GPW w dniu decyzji RPP w sprawie stóp procentowych, mimo otwarcia na lekkim plusie w dalszej części handlu kontynuowały spadki z dnia poprzedniego. Przed południem sięgały one ponad 1,5 proc. na indeksie dużych spółek i do decyzji RPP cały czas był większe niż 1 proc. Podwyżka o 100 pb sprawiła, że dzięki lepszej postawie banków, część strat z sesji została odrobiona. Mocne zwyżki sektora bankowego nie trwały jednak długo i gwałtowny wzrost został po 30 min skorygowany.





Słaby sentyment panował w całej Europie, gdzie presja na akcyjne aktywa wynikała z nowego pakietu sankcji, zapowiedzi zaostrzenia kursu wobec Rosji poprzez objęcie w przyszłości także embargiem ropy i gazu. Ceny ropy naftowej zwyżkowały, do góry szły notowania złota.

Paliwem ogólnych nastrojów są również spekulacje na temat informacji, które pojawią się w kontekście wieczornej publikacji protokołu z posiedzenia FOMC. Według szefa FED miałby on zawierać więcej szczegółów nt. tempa redukcji bilansu amerykańskiego banku centralnego. Wiceprezes Fed, Laela Brainard zasugerowała, że Rezerwa Federalna rozpocznie redukcję sumy bilansowej już w przyszłym miesiącu. Obawy przed możliwą recesją największej gospodarki świata opierają się na coraz liczniejszych sygnałach, które przywołał Krzysztof Kolany.

Jej widmo krąży też nad Europą. „Ewentualne embargo na ropę i gaz z Rosji spowoduje daleko idące konsekwencje gospodarcze, przy czym spowolnienie byłoby najłagodniejszym scenariuszem. Ryzyko recesji jest stosunkowo duże” – napisał w porannym komentarzu Łukasz Zembik z DM TMS Brokers.

Na polskim rynku sentyment płynący z rynków bazowych były dodatkowo wzmocniony oczekiwaniem na decyzję RPP. Ta ostatecznie podniosła stopy procentowe mocniej niż spodziewał się tego rynek.

W ujęciu sektorowym na GPW rosły 2 z 14 indeksów. WIG-Paliwa zwyżkował o 0,88 proc., a WIG-Media o 0,6 proc. Największe spadki były obserowane na branży odzieżowej (-3,5 proc.) i spożywczej (-3,6 proc.). Po dynamicznym odbiciu i wyjściu na plus, WIG-Banki oddał połowę zwyżki i na 90 min przed końcem sesji tracił 0,4 proc.

Na GPW w centrum uwagi były banki jako najwięksi beneficjenci wyższych stóp. Zyskiwał Alior (0,6 proc.) i Pekao (0,6 proc.). Początkowe odbicie nie był trwałe i po 30 min większośc banków znów był pod kreską.

W koszyku dużych spółek przeważały spadki, a najwięcej traciło JSW (-4,5 proc.) i Allegro (-6,3 proc.). były to też spółki z największymi obrotami, odpowiednio 79 i 95 mln zł.

Mocniej zniżkowały również walory LPP (-3,6 proc.) zbliżając się do granicy 10,5 tys. zł za akcję.

Na plusie były notowania PGNiG (4,9 proc.), Lotosu (1,3 proc.), PGE (1,6 proc.) oraz Dino (1,4 proc.). Do grona zwyżkujących dołączyło Pekao i Pepco.

„Uważamy, że po osiągnięciu poziomu 5 proc. RPP przejdzie do strategii „wait and see” i wstrzyma się przed dalszym zacieśnianiem (jednocześnie pilnie obserwując dane makro), w obawie o zbyt mocne ostudzenie gospodarki” – podsumował Łukasz Zembik z DM TMS Brokers.

MKu