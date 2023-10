GPW reaguje mocnym wzrostami na wyniki wyborów. Optymizm, którego w historii nie było

Pierwsza sesja na GPW po wyborach parlamentarnych historycznie rzadko odznaczała się większymi wahaniami notowań, ale inaczej jest w poniedziałek 16 października. Główne indeksy na GPW zyskują po ogłoszeniu sondażowych wyników late poll, które sugerują możliwość odsunięcia PiS od władzy.

W pierwszych minutach po otwarciu sesji na GPW 16 października 2023 r., dzień po przeprowadzonych wyborach parlamentarnych, notowania indeksu WIG20 zyskiwały nawet 4,5 proc., zaś szeroki indeks warszawskiej giełdy WIG rósł o 3,5 proc. To reakcja na sondażowe wyniki late poll, które dają co prawda zwycięstwo PiS, ale jednocześnie wskazują, że większość parlamentarną mogą uzyskać obecne partie opozycyjne z KO na czele.

Warto dodać, że wzrosty na GPW odbywały się przy minimalnie lepszych nastrojach na rynkach światowych. Co prawda na azjatyckich indeksach notowane były spadki (Nikkei225 -2 proc., SCi -0,57 proc.), ale początek handlu w Europie wskazywał na optymizm kupujących (DAX 0,2 proc., CAC40 0,4 proc.).

Poprawa nastrojów w Europie wynikała z doniesień nt. konfliktu Izrael-Hamas i odsunięcia sprawy zajęcia Strefy Gazy, która mogłaby zaangażować arabskie kraje regionu po stronie Palestyńczyków. Ostrzeżenia społeczności międzynarodowej przyniosły efekt, Izrael nie podjął działań, które wywołałyby dalsze zaognienie relacji z krajami arabskimi.

Wzrosty na GPW były jednak najlepsze w Europie, jasno wskazując, że czynnik lokalny, jakim były wybory, mocno zachęcił inwestorów do kupna polskich akcji i polskiej waluty. "Wynik wyborów jest opisywany za granicą jako potężny proeuropejski zwrot i jako taki przyniesie zapewne falę zakupów na Książęcej" - napisał w porannym komentarzu Kamil Cisowski z DI Xelion.

Zauważalna reakcja w pierwszej sesji na GPW głównych indeksów po wyborach jest pewną nowością, bowiem historia pokazuje, że inwestorzy nie bardzo skupiali się na ich wynikach. Z reguły postawa WIG była zbieżna z sentymentem na zagranicznych rynkach i korelacją np. z DAX-em. Większe różnice miały miejsce na początku lat 2000’ i 90’ o czym więcej w artykule „Giełda w roku wyborów”.

Giełda zaczęła wyceniać zmiany wcześniej?

Znane porzekadło, że giełda wycenia przyszłość, pasuje do tegorocznej sytuacji na GPW, w której na tydzień przed wyborami, obserwowana była bardzo dobra postawa WIG20, który zyskał przez tydzień 5,6 proc., zaliczając najlepszy taki okres na GPW od pół roku.

W tym czasie spekulowano, czy zagraniczny kapitał, który stał za wzrostami reprezentacyjnego polskiego indeksu, o czym świadczyły podwyższone obroty, nie zaczyna grę na wyborczy sukces opozycji. Podobne domniemywania rodziło dynamiczne umocnienie złotego, chociaż tu podejrzewano - nie bez przyczyny - także interwencję m.in. NBP.

Tłumaczenie było takie, że wygrana opozycji to przede wszystkim odblokowanie środków z KPO. W opinii innych pod znakiem zapytania ma stać przedłużenie wakacji kredytowych, co byłoby z korzyścią dla sektora bankowego, tak samo jak wyższe stopy procentowe, co podnosiło notowania złotego. Faktem jest, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni indeks banków zyskał blisko 11 proc., będących jednym z głównych motorów napędowych wzrostów WIG i WIG20.

"O ile w krótkim terminie może jeszcze ciążyć niepewność w związku z formowaniem nowego rządu, o tyle w średnim i długim terminie zmiana obozu rządzącego powinna zmienić postrzeganie krajowego rynku przez inwestorów zagranicznych (spadek premii za ryzyko). Wygrana opozycji i stworzenie pro-europejskiego rządu przede wszystkim zwiększa szanse na rychłe odblokowanie funduszy unijnych" - napisali analitycy Banku BNP Paripas.

Kto zyskuje najwięcej?

W indeksie WIG20 najmocniej zyskiwały kursy spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. W pierwszych 15 minutach sesji o ponad 7,6 proc. zyskiwał kurs Banku Pekao, z kolei PKO szedł w górę o 6,8 proc. Inwestorzy rzucili się także na akcje Orlenu, których cena przy ogormnych obrotach (112 mln zł w 15 min) rosła o 6,2 proc.

Podobnie było z akcjami innych państwowych spółek, bo kurs JSW rósł o 3,8 proc., Aliora o 4 proc., a KGHM o 2 proc. To jednoznacznie wskazuje, że reakcja jest ściśle związana z wstępnymi wynikami wyborów i prawdopodobną zmianą, jaka zajdzie w kierownictwie i nadzorze nad spółkami Skarbu Państwa.

Reszta kursów firm z WIG20 notowała mniejsze wzrosty jak Santander (1,4 proc.), LPP (1,9 proc.), Dino (0,9 proc.). Były też takie, które traciły: CD Projekt (-1,9 proc.), Orange (-2,4 proc.).

Warto zwrócić na uwagę na kurs Agory z szerokiego rynku. Cena akcji wydawcy Gazety Wyborczej oraz portalu gazeta.pl szła w górę w pierwszych 10 min. handlu o ok. 11 proc. i była najwyżej od ponad roku.

