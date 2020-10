GPW pod presją z Zachodu. Roszady wspomogły WIG20

fot. Robert Gardziński / FORUM

WIG20 zakończył poniedziałkowy handel spadkami, były one jednak wyraźnie mniejsze niż np. w Niemczech. Indeksowi pomógł duet nowych liderów - CD Projektu i Allegro.

Postępująca pandemia koronawirusa oraz związane z nią nowe obostrzenia wywołały obawy zachodnich inwestorów. Konsensus, że lockdown nie powróci, legł w gruzach i akcje znów stały się niepożądanym aktywem przez niektórych graczy. W efekcie spadki na niemieckim indeksie DAX sięgały blisko 4 proc., we Włoszech, Francji i na Węgrzech spadki głównych indeksów otarły się o poziom 2 proc. Podobnie wyglądał i początek dnia na Wall Street.

Relatywnie dobrze na tym tle wypadł WIG20, który stracił ledwie 0,8 proc. Ledwie, bowiem z takim wynikiem nasz rodzimy indeks plasował się w gronie najmocniejszych indeksów Starego Kontynentu. Relatywnie dobrze wypadły też inne główne indeksy GPW. WIG stracił 0,9 proc., mWIG40 1,3 proc., a sWIG80 ledwie 0,2 proc. Obroty na szerokim rynku ukształtowały się tuż poniżej granicy 1 mld zł, tutaj więc można mówić o pewnym rozczarowaniu.

Skąd wynikała niezła postawa WIG20? To zasługa dwóch spółek - Allegro (+3 proc.) i CD Projektu (+1,8 proc.). Duet ten posiada blisko 28-proc. wagę w indeksie i stanowił solidną przeciwwagę dla pesymizmu płynącego z zachodu. Warto zauważyć, że wyniki tej dwójki powinny być teoretycznie odporne na lockdown, co może w najbliższym czasie sprzyjać WIG20. Szerzej o rosnącej roli "nowej" gospodarki kosztem "starej" i wynikających z tego konsekwencjach pisaliśmy w artykule "Transformacja WIG20 uratuje indeks?". W poniedziałek zobaczyliśmy pozytywne efekty niedawnych zmian w indeksie, warto jednak pamiętać, że roszady niosą i ryzyka, o których pisaliśmy także we wspomnianym artykule.

Udany występ omawianego duetu liderów nie może jednak przesłaniać szerokości spadków, jakie miały miejsce na GPW. Z 20 spółek WIG20 spadkami dzień zakończyło aż 16. W przypadku 8 skala przeceny przekroczyła aż 3 proc. Najsłabsi tracili ponad 5 proc.: CCC (-5,5 proc.), LPP (-6 proc.) i JSW (-7,1 proc.). To trio silnie narażone na konsekwencje ekspansji koronawirusa.

W gronie WIG20 warto bliżej przyjrzeć się jednej spółce, która z punktu widzenia indeksu znaczy niewiele (waga ledwie 0,7 proc.), sporo jednak się na niej działo. To Alior, którego akcje momentami drożały o 14 proc., dzień zakończyły jednak wzrostem tylko o 3,9 proc. To efekt publikacji "Wyborczej" o potencjalnej sprzedaży pakietu akcji Aliora należącego do PZU. Ubezpieczyciel pod koniec sesji zdementował jednak tę plotkę.

Na szerokim rynku warto było zwrócić uwagę przede wszystkim na duet All in Games (+20,5 proc.) oraz One More Level (+30 proc.). Jutro będzie miała miejsce premiera ważnej dla tego duetu gry - "Ghostrunner" - która jest jednym z najbardziej oczekiwanych polskich tytułów tego roku.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3105,25 -2,93 -4,23 -1,01 -14,33 -17,09 DAX Niemcy 12177,18 -3,71 -5,27 -2,34 -5,56 -8,09 FTSE 100 W.Brytania 5792,01 -1,16 -1,57 -0,87 -20,92 -23,21 CAC 40 Francja 4816,12 -1,90 -2,56 1,83 -15,83 -19,44 IBEX 35 Hiszpania 6796,90 -1,40 -0,92 2,54 -27,92 -28,82 FTSE MIB Włochy 18945,14 -1,76 -2,21 1,32 -16,21 -19,40 ASE Grecja 595,97 -2,67 -3,59 -3,55 -31,68 -34,99 BUX Węgry 33012,62 -1,91 -0,64 1,53 -21,11 -28,36 PX Czechy 860,27 -0,33 -1,37 -0,42 -18,96 -22,89 RTS INDEX (w USD) Rosja 1152,33 -1,01 1,52 -1,06 -18,92 -25,60 BIST 100 Turcja 1144,45 -3,88 -5,05 1,80 14,20 0,02 WIG 20 Polska 1631,66 -0,83 -1,00 -2,54 -24,99 -24,11 WIG Polska 47418,61 -0,89 -1,47 -1,81 -17,29 -18,01 mWIG 40 Polska 3456,48 -1,27 -3,02 -0,70 -5,90 -11,56 Źródło: PAP

