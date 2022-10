Na GPW będzie można kupić akcje BMW i Mercedesa w polskiej walucie. Rusza GlobalConnect

fot. Shutterstock.com / /

Już wkrótce w Warszawie ruszy rynek akcji spółek zagranicznych GlobalConnect. Według komunikatu GPW, od 4 listopada będzie można inwestować w akcje znanych spółek w polskich złotych.

Na GPW rusza nowy rynek, na którym będą notowane akcje wprowadzane do obrotu bez zgody emitenta. Pierwsza sesja giełdowa GlobalConnect planowana jest na 4 listopada. Dzięki nowemu rynkowi inwestorzy będą mogli kupować i sprzedawać na GPW akcje największych i najbardziej znanych spółek zagranicznych.

Pierwszym Wprowadzającym Animatorem Rynku (WAR), który wprowadzi akcje spółek zagranicznych do obrotu na GlobalConnect, zostało Santander Biuro Maklerskie - podała giełda w komunikacie

Do rynku mają dołączyć również Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski oraz Opera Dom Maklerski.

Podobne rozwiązania stosuje się na innych rynkach od kilku lat np. w Austrii, Niemczech czy Anglii.

Na początek w obrocie dostępne będą akcje spółek: Allianz, BMW, Mercedes Benz, Siemens i Volkswagen

"[...] planowane jest sukcesywne rozbudowywanie oferty. W późniejszym okresie planowane jest także wprowadzenie akcji amerykańskich. Wybór spółek wprowadzanych do obrotu na GlobalConnect będzie leżał w gestii WAR. WAR będzie także odpowiadać za zapewnienie płynności na wprowadzanych walorach. Tempo poszerzania oferty GlobalConnect będzie uzależnione od zainteresowania inwestorów i gotowości Animatorów" – napisano w informacji prasowej.

"Akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku GlobalConnect będą oznaczone tymi samymi kodami ISIN, co akcje dostępne na właściwym rynku macierzystym, a transakcje będą rozliczane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW)" - dodano.

Jak podano, nowy rynek będzie funkcjonował w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) GPW.

"Dążymy do tego, aby uczestnicy rynków GPW mieli dostęp do szerokiej gamy produktów, w które mogą zainwestować na prostych i czytelnych zasadach, dlatego stale szukamy nowych możliwości uatrakcyjnienia naszej oferty. [...] Mamy nadzieję, że oferta spotka się z zainteresowaniem uczestników rynku, w szczególności inwestorów indywidualnych – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

"Zaczynamy od kilku naprawdę ciekawych spółek, tak żeby zarówno inne biura i domy maklerskie, jak i klienci przyzwyczaili się do nowego rynku. Z pewnością jednak będziemy powiększać bazę dostępnych instrumentów – wyjaśnia Daniel Posyniak, zastępca dyrektora Santander Biuro Maklerskie.

Notowania na tym rynku będą odbywać się w trakcie sesji giełdowej na GPW – od poniedziałku do piątku w godzinach 09:05-17:05. Akcje zagranicznych spółek będą kwotowane w polskich złotych. Inwestorzy będą mogli składać zlecenia poprzez istniejący lub nowy rachunek w krajowych biurach maklerskich, które zdecydują się włączyć GlobalConnect do swojej oferty. Opłaty pobierane od członków giełdy, działających na tym rynku będą identyczne jak opłaty pobierane na Głównym Rynku GPW. Rozliczenia i rozrachunek transakcji w KDPW przeprowadzane są zgodnie z kalendarzem dla rynku polskiego - dowiadujemy się z zakładki FAQ dotyczącej rynku.

Posiadaczom akcji notowanych na GlobalConnect będą przysługiwały pożytki w postaci np. dywidend. Warto przy tym zaznaczyć, że warunki dotyczące tych pożytków będą zależały od dwóch czynników. Po pierwsze, od tego, w jaki sposób będą one obsługiwane przez zagraniczny depozyt, za pośrednictwem którego zagraniczne akcje trafiają na nasz rynek. Po drugie, od tego, jak do obsługi tych zdarzeń podejdą krajowi brokerzy, uczestnicy rynku GlobalConnect - czytamy w informacji.

Jeśli chodzi o różnice między inwestycjami na ClobalConnect a bezpośrednio na zagranicznych giełdach poprzez biura maklerskie, GPW informuje m.in o kosztach, które będa podobne do tych na rynkach prowadzonych przez polską giełdę, a ni ezazwyczaj droższych na giełdach zagranicznych.

"Składanie zleceń odbywa się poprzez rachunek w krajowym biurze maklerskim, podłączonym do rynku GlobalConnect niezależnie od tego czy obsługujące biuro maklerskie ma dostęp do rynków zagranicznych. Koszty transakcji są bardzo podobne do kosztów transakcyjnych na innych rynkach GPW" - czytamy na stronie internetowej nowego rynku.

Kalendarz dni sesyjnych będzie tożsamy jak dla rynku polskiego. Dni wolne na rynkach macierzystych nie mają przełożenia na handel na GlobalConnect.

Więcej informacji na temat GlobalConnect, w tym Regulamin i inne dokumenty, które będą obowiązywać uczestników rynku, dostępne są na stronie: www.gpwglobalconnect.pl

MKu