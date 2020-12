GPW obniży opłaty za notowanie akcji dla emitentów dotkniętych pandemią

Kuczyński: Weto budżetu UE to byłaby piękna katastrofa

Wedle premiera Morawieckiego właśnie wtedy ustawimy się w kolejkach do szczepień przeciw COVID-19. Szczepionek jeszcze nie ma, Pfizer informuje o kłopotach z dostępnością składników, porozumienia w sprawie budżetu UE nadal nie ma, ale koniec roku coraz bliżej, a nowe rekordy na indeksach nie zrobią się same. A w wirtualnym studio BTV - jak co tydzień - Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych.