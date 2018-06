GPW odbija po mocnych spadkach. Soczysta zieleń BZ WBK

Powiew optymizmu na zagranicznych rynkach sprawił, że WIG20 przerwał czerwoną serię i w końcu zakończył sesję wzrostem. I to całkiem przyzwoitym.

W środę niewiele giełd świeciło się na czerwono. Na zdecydowanej większości przeważały wzrosty, które czasem przekraczały poziom 1 proc. Na plusie dzień zaczęli także Amerykanie, czym potwierdzili kierunek obrany nad ranem przez Europę. Wzrosty te mają jednak wątłe podstawy, wydaje się bowiem, że inwestorzy wykorzystali więc ciszę w kwestii, która ostatnio była częstym powodem obaw - wojny handlowej. Gdy temat powróci, nastroje znów mogą się popsuć.

Odwilż dotarła także nad Wisłę. WIG20 ma z czego odbijać, w tym roku jest bowiem jednym z najsłabszych indeksów blue chipów na świecie. Dodatkowo wczoraj, po piątej spadkowej sesji z rzędu, indeks pogłębił roczne minima. Dziś WIG20 zaliczył odbicie o 1,6 proc. Z jednej strony był to jeden z najmocniejszych wzrostów w Europie, z drugiej - mając świadomość opisanego wcześniej tła - inwestorzy z Książęcej wciąż zbyt wielkich powodów do radości mieć nie mogą. Dzisiejsze wzrosty nie wystarczyły nawet na to, by odrobić straty poniesione tylko w tym tygodniu.

Wzrastał dziś także WIG (+1,3 proc.) oraz mWIG (+1,2 proc.). Rozczarował z kolei sWIG. W momencie, gdy Europa odbijała, indeks polskich małych spółek spadł o 0,3 proc. i pogłębił dwuletnie minima. Słabo wypadły także obroty, które na szerokim rynku wyniosły ledwie 722 mln zł. To kolejny argument za tym, by podchodzić do dzisiejszych wzrostów ze sporą ostrożnością. Tym bardziej, że po południu, im bliżej było końca sesji, tym słabiej byki się prezentowały.

Najmocniejszym ogniwem indeksu WIG20 były akcje BZ WBK, które podrożały aż o 7,6 proc. Blisko 3 proc. wzrosty zanotowały akcje LPP. Dzięki temu spółka znalazła się powyżej wyceny z początku roku i jest drugim, obok CD Projektu, blue chipem, który w 2018 roku jest ponad kreską. Pozostała 18-tka w bieżącym roku póki co solidnie rozczarowuje.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3439,60 0,13 -1,15 -3,75 -3,40 -1,84 DAX Niemcy 12695,16 0,14 -1,52 -2,93 -0,93 -1,72 FTSE 100 W.Brytania 7627,40 0,31 -0,99 -1,95 2,07 -0,79 CAC 40 Francja 5372,31 -0,34 -1,47 -4,31 1,49 1,12 IBEX 35 Hiszpania 9788,90 0,34 -1,11 -3,20 -8,91 -2,54 FTSE MIB Włochy 22120,58 0,16 -0,43 -5,67 6,30 1,22 ASE Grecja 765,89 -0,03 -0,49 -2,16 -7,39 -4,55 BUX Węgry 35383,57 1,18 -1,35 -3,77 -1,68 -10,14 PX Czechy 1070,03 0,17 -1,11 -3,13 7,19 -0,75 RTS INDEX (w USD) Rosja 1119,21 2,03 -2,47 -4,60 14,09 -3,05 BIST 100 Turcja 94551,86 0,12 -0,79 -7,67 -4,75 -18,02 WIG 20 Polska 2154,18 1,58 -3,79 -3,41 -6,46 -12,47 WIG Polska 56638,39 1,30 -3,49 -3,58 -6,91 -11,15 mWIG 40 Polska 4311,72 1,15 -3,71 -4,93 -11,18 -11,05 Źródło: PAP

Na szerokim rynku wyróżniał się z kolei LiveChat, który podał wyniki za rok obrotowy 2017/2018 . Zarówno przychody jak i zyski są najwyższe w historii, a wzrost liczby klientów w tym roku nieco wyhamował. Pomimo tego akcje spółki podrożały dziś o 5,1 proc. Dobrą sesję zaliczyły także akcje Millennium (+7,6 proc.) oraz odbijający Budimex (+6,1 proc.). Słabo zaprezentował się z kolei sprzedany ostatnio przez Murapol Skarbiec (-4,8 proc.). Spółka negocjuje z akcjonariuszami Trigon TFI ws. przejęcia kontroli nad Trigonem

Adam Torchała