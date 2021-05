GPW nie poszalała bez zagranicy. Lekkie spadki WIG20

fot. Robert Gardziński / / FORUM

Poniedziałek przyniósł niewielkie zmiany głównych indeksów na GPW, co mogło mieć związek z nieobecnością Amerykanów i Brytyjczyków na rynku. Emocji na samych spółkach jednak nie brakowało, głównie przez wysyp raportów kwartalnych.

Wzrostem o 0,13 proc. (ósma z kolei sesja wzrostowa) zakończył poniedziałkową sesję WIG osiągając poziom 66 284,71 pkt. - to najwyższa wartość indeksu od stycznia 2018 roku. WIG20 stracił 0,13 proc. sWIG80, po wzroście o 0,08 proc. do 20 630,05 pkt., zakończył sesję najwyżej od niemal 14 lat. mWIG40 poszedł w górę o 0,35 proc. i zamknął się na poziomie 4 904,85 pkt. Także ten indeks zanotował ósmą z rzędu wzrostową sesję i najwyższą wartość od ponad 4 lat. Obroty na szerokim rynku sięgnęły 970 mln zł.

W ujęciu sektorowym na wartości zyskało w poniedziałek 7 z 15 indeksów, w tym najmocniej WIG-Leki (+2,8 proc.) oraz WIG-Budownictwo (+1,8 proc.). WIG-Budownictwo oraz WIG-Nieruchomości, który zyskał ponad 1 proc., zanotowały nowe wieloletnie maksima. Najwyższe wartości od 52 tygodni, po wzrostach po ponad 1 proc., zanotowały indeksy branżowe banków, przemysłu chemicznego oraz paliw. Spadkiem o niemal 3 proc. wyróżnił się indeks WIG.Games.

Sesja nie obfitowała w gwałtowne ruchy na głównych indeksach, co wiązać można częściowo z brakiem Brytyjczyków (Święto Bankowe) i Amerykanów (Dzień Pamięci) na rynku. Zagranica gra istotną rolę w handlu na GPW, szczególnie spółkami w WIG20. Biorąc pod uwagę te okoliczności, wynik, jaki osiągnięto dziś na obrotach i tak należy uznać za całkiem niezły.

W składzie WIG20 najmocniej taniał dziś CD Projekt, który już po sesji przedstawił słaby raport za I kwartał. Warto dodać, że CD Projekt do dzisiejszego handlu przystępował o 5 zł tańszy niż w piątek, wszystko z powodu dywidendy. Jako iż WIG20 jest indeksem cenowym, a WIG dochodowym, na pierwszym odjęcie dywidendy się odbiło, na drugim nie. Podobnie zresztą z mWIG40 i Budimeksem, który także dziś odcinał dywidendę. Ten jednak sesję zakończył 3-proc. wzrostem, a CD Projekt blisko 3-proc. przeceną.

Ponadto w składzie WIG20 wyraźnie taniały także akcje LPP (-2,4 proc.). Dodatkowo powyżej 1,5 proc. straciły wyceny PGE i Santandera. Z drugiej strony w górę o ponad 2 proc. poszły notowania Mercatora, Orlenu i PKO BP. Tej ostatniej spółce nie przeszkodziła nawet informacja, o sprzedaży przez Zbigniewa Jagiełłę niemal całego jego pakietu akcji banku. Jagiełło 7 czerwca opuści fotel prezesa PKO BP po blisko 12 latach zasiadania na tym stanowisku.

Na szerokim rynku inwestorzy mieli dziś do poczytania sporo raportów, w tym z popularnych spółek.

Akcje Amiki potaniały o 0,5 proc. W pierwszym kwartale grupa zwiększyła przychody o 19 proc. rdr, do 797 mln zł, rosnąc we wszystkich obszarach geograficznych. EBITDA wzrosła o 54 proc. do 61,3 mln zł, a zysk netto o 111 proc., do 34,2 mln zł.

Przeszło 1,5 proc. straciły papiery Benefitu. Strata netto grupy w pierwszym kwartale wyniosła 48,9 mln zł wobec 2 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wskazywała na 58,6 mln zł straty.

Aż o 4,2 proc. potaniały akcje PlayWay. Zysk netto grupy w pierwszym kwartale sięgnął 25,5 mln zł i był o 8 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków. Wynik EBITDA, czyli 28,8 mln zł, okazał się o 3,6 proc. niższy od konsensusu.

Inny producent gier, PCF, zamknął dzień spadkiem o 2,6 proc. Zysk netto grupy w pierwszym kwartale spadł rok do roku o 10 proc. do 7,8 mln zł - podała spółka w raporcie. Przychody zwiększyły się jednocześnie o 19 proc. do 30,9 mln zł. Hit "Outriders" miał jednak premierę dopiero w kwietniu.

Wyniki opublikował także Polski Bank Komórek Macierzystych, którego akcje podrożały o 5,6 proc. Tutaj uwagę inwestorów zwracał jednak przede wszystkim komunikat o umowie o połączeniu działalności z Vita 34, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się zaoferować akcjonariuszom PBKM zamianę wszystkich akcji PBKM na akcje Vita 34 poprzez wniesienie ich jako aportu do Vita 34. Spółka zniknie więc najprawdopodobniej z GPW i w ramach nowego podmiotu będzie notowana w Niemczech.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4039,46 -0,76 0,10 1,63 32,43 13,70 DAX Niemcy 15421,13 -0,64 -0,11 1,88 33,09 12,41 FTSE 100 W.Brytania 7022,61 0,04 0,06 0,76 15,57 8,70 CAC 40 Francja 6447,17 -0,57 0,60 2,83 37,31 16,14 IBEX 35 Hiszpania 9148,90 -0,82 -0,61 3,79 28,92 13,32 FTSE MIB Włochy 25170,55 0,00 1,12 4,26 38,32 13,21 ASE Grecja 894,85 0,82 1,66 -1,70 37,12 10,61 BUX Węgry 46371,02 0,30 -0,06 7,38 29,25 10,28 PX Czechy 1162,71 -0,07 0,29 5,68 29,84 13,20 RTS INDEX (w USD) Rosja 1597,54 -0,39 1,70 7,58 30,97 15,14 BIST 100 Turcja 1420,49 -0,11 -2,18 1,62 34,62 -3,81 WIG 20 Polska 2233,36 -0,13 4,65 9,61 29,65 12,57 WIG Polska 66284,71 0,13 4,16 9,00 37,73 16,24 mWIG 40 Polska 4904,85 0,35 3,24 8,81 46,00 23,35 Źródło: PAP Biznes

Adam Torchała