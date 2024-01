GPW nadal atrakcyjna, ale chęć realizacji zysków jest naturalna

Warszawska giełda w dalszym ciągu jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, chociaż po tak dobrym roku jak 2023 naturalnym zjawiskiem może być częściowa realizacja zysków - uważają zarządzający Skarbiec TFI.

fot. Jacek Lagowski / / FORUM

"Zmiana postrzegania naszego rynku, poprawiająca się dynamika PKB czy odblokowanie pieniędzy z KPO to czynniki, które mają wspierać polską giełdę. Niskie wyceny w połączeniu ze zwiększonym zainteresowaniem polskim parkietem wśród inwestorów krajowych i zagranicznych są dobrym prognostykiem dla kontynuacji wzrostów w 2024 roku" - napisano w komentarzu miesięcznym Skarbiec TFI.

"Oczekujemy, że to będzie kolejny rok relatywnej siły polskiej giełdy" - dodano.

W ocenie zarządzających po udanym 2023 roku oczywistym są pojawiające się wątpliwości.

Rynkowe niedźwiedzie wskazują, że inwestorzy weszli w 2024 rok z dużym optymizmem oraz ogólnym przekonaniem, że polska giełda będzie sobie radzić dobrze. W dodatku po zeszłorocznych wzrostach większość pozytywnych informacji może być już uwzględniona w cenach.

Skarbiec TFI uważa, że żaden z powyższych argumentów nie jest do końca trafiony.

"Powszechność przekonania o relatywnej sile GPW w 2024 r. ogranicza się do wąskiego grona osób, które polskim rynkiem akcji interesują się od dawna i do stwierdzenia, że jest to tzw. crowded trade jeszcze daleka droga. Zarówno wśród inwestorów zagranicznych, jak i rodzimych nasz rynek dopiero powraca na radary, a zwiększone zakupy akcji z obu kierunków będziemy obserwować w kolejnych kwartałach" - napisano w komentarzu miesięcznym.

"Kolejne zastrzeżenia mamy co do poziomu optymizmu. Polscy inwestorzy długo musieli czekać na odrobienie strat po kryzysie Lehman Brothers i ta trudna historia sprawiła, że określenie hossa w odniesieniu do GPW zniknęło z ich słowników na lata" - dodano.

Po analizie wydanych strategii inwestycyjnych oraz odbytych rozmowach z analitykami i innymi uczestnikami rynku zarządzający Skarbiec TFI widzą, że poziom optymizmu jest co najwyżej umiarkowany, a na pewno daleko mu do skrajnych poziomów.

"Ostatni z argumentów dotyczący wycen, również do nas nie przemawia. W naszej ocenie na GPW wciąż notowanych jest wiele niedowartościowanych spółek. Analizując wskaźniki wycenowe zarówno w ujęciu historycznym, jak i w porównaniu do innych rynków, nadal widzimy atrakcyjne dyskonto i przestrzeń do jego zamykania. Po raz kolejny wskazując, że w tym aspekcie również nie jesteśmy nawet na poziomach neutralnych, a do premii czy skrajnego przewartościowania jeszcze daleka droga" - napisano w komentarzu.

W ocenie zarządzających Skarbiec TFI pierwszy miesiąc roku zapowiada się bardzo ciekawie na rynku obligacji skarbowych.

"Niełatwo jest określić, w którą stronę podążą rynki obligacji w najbliższych tygodniach. Z jednej strony jesteśmy po wyraźnym ruchu rentowności w dół. Z drugiej strony czynniki, które go powodowały, są w mocy i ciężko będzie dokonać wyraźnego zwrotu w górę bez jakiegoś zaskoczenia na danych makro" - napisano w komentarzu.

W ocenie Skarbiec TFI krajowym rentownościom sprzyja szybciej spadająca niż wcześniejsze oczekiwania inflacja, a na początku roku sprzyjać będą temu wysokie efekty bazy i utrzymanie tarcz antyinflacyjnych.

"Jest szansa, że odczyt inflacji za marzec znajdzie się poniżej górnego ograniczenia od celu inflacyjnego, co może w pierwszym kwartale sprzyjać dalszemu spadkowi krajowych rentowności. Oczekiwania te może tłumić powściągliwa komunikacja ze strony bardziej jastrzębiej niż w zeszłym roku RPP" - napisano.

W przypadku zagranicznych rynków akcji, w 2024 roku Skarbiec TFI wchodzi przy zdecydowanie innym pozycjonowaniu niż w poprzedni rok. Wskaźniki sentymentu są na znacznie bardziej wymagających poziomach w ujęciu krótkoterminowym.

"Jednakże o trajektorii indeksów zdecyduje m. in. szybkość wychodzenia ze spowolnienia biznesowego firm, które było obserwowane w 2023. Bardzo istotna będzie też odpowiedź na pytanie, jaka będzie skala adopcji i zasięgu sztucznej inteligencji nie tylko na branże innowacyjne, ale także szeroką gospodarkę" - napisano w komentarzu.

Zarządzający przypominają przy tym, że za blisko 3/4 z całej stopu zwrotu z indeksu S&P 500 (+24 proc.) w ubiegłym roku odpowiadało jedynie 10 spółek (głównie „Magnificent 7”). (PAP Biznes)

pr/ ana/