GPW kręci się coraz słabiej. Obroty najgorsze od 9 lat

Inwestorzy z coraz mniejszą chęcią handlują na warszawskiej giełdzie. Obroty sesyjne na głównym rynku w 2018 roku były najniższe od 9 lat.

O tym jakim słabym rokiem dla polskiego rynku kapitałowego był rok 2018 pisaliśmy już kilkukrotnie. Niby awansowaliśmy - przynajmniej w opinii FTSE Russell - do grona rynków rozwiniętych, jednak wciąż na GPW nie brakuje historii pokazujących jak do tego miana nam daleko. Dodatkowo w minionym roku naprawdę niewiele spółek dało na Książęcej zarobić, do rekordowych rozmiarów urósł też problem odpływu spółek, GPW bowiem kurczy się w tempie niewidzianym nigdy wcześniej. Opublikowane w czwartek 3 stycznia dane statystyczne dostarczyły zaś kolejnego dowodu na słabość polskiej giełdy, tym razem chodzi o obroty.

Według opublikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych raportu obroty sesyjne na głównym rynku przy Książęcej wyniosły w 2018 roku 204 mld zł. To aż o 14 proc. mniej niż przed rokiem. Dodatkowo tak słabego wyniku na GPW nie obserwowaliśmy od 9 lat, kiedy to w 2009 roku obroty wyniosły 183 mld zł. Rekord, wypracowany w 2011 roku, wynosi 287 mld zł, co przy 251 przeprowadzonych wówczas sesjach oznacza, że średnio dziennie właścicieli zmieniły akcje warte 1,15 mld zł.

Obecnie choćby jednorazowe przekroczenie 1 mld zł obrotu w ciągu sesji urasta do rangi wydarzenia. Wprawdzie w tym roku były i takie sesje, jak ta z 21 września, gdy obroty wyniosły rekordowe 5,43 mld zł, były to jednak wystrzały jednorazowe. Ten konkretny akurat miał związek z przetasowaniem indeksów połączonym z wygasaniem kontraktów, stąd duzi gracze byli 21 września tak aktywni na GPW. W zwykłe dni przy Książęcej często hula wiatr i o obrotach na poziomie 1 mld zł można jedynie pomarzyć. Oprócz 2011 roku średnia sesyjna obrotów tylko raz przekroczyła poziom 1 mld zł - w 2013 roku. Później obserwowaliśmy spadek aż do 827 mln zł z 2018 roku. To również był najniższy wynik od 2009 roku.

Inwestorzy więc z coraz mniejszą chęcią handlują na warszawskiej giełdzie. Zniechęcają ich do tego m.in. słabe giełdowe wyniki polskich indeksów i spółek, które w ostatnich latach wyraźnie odstają od swoich zachodnich odpowiedników. Dodatkowo swoje problemy mają TFI, giełdzie zaś nie pomagają afery pokroju GetBack czy KNF, które przebijają się do szerokiego grona odbiorców i zniechęcają ich do rynku. A przecież nie można też zapominać o mniejszych aferach i aferkach, licznych spadkach na polskich akcjach oraz ogólnego braku poszanowania praw inwestorów mniejszościowych, które do giełdy zniechęcają tych, którzy do tej pory na niej handlowali.

Spadek wartości spółek sprawia także, że ich akcje są tańsze, co sprawia, że na taką samą liczbę akcji musimy wydać mniej pieniędzy. To również w znaczący sposób może wpływać na poziom obrotów i częściowo uzasadnia słabość 2018 roku względem np. 2017. Gorzej jednak z wytłumaczeniem słabości względem innych lat, kapitalizacja krajowych spółek na zamknięciu 2018 roku była bowiem wyższa niż np. w 2015 czy 2016, kiedy jednak obroty były wyższe niż obecnie.

Swoje w pewnym stopniu robi także malejąca liczba spółek, warto jednak również i tutaj pamiętać, że przed laty przy mniejszej liczbie podmiotów udawało się wypracowywać wyższe obroty. Gdy podzielimy całoroczne obroty na przeciętną liczbę spółek notowanych na GPW w ciągu danego roku, okaże się, że w 2018 roku na jeden podmiot przypadało 431 mln zł rocznego obrotu. Po 2004 roku niższy wynik zanotowany został tylko raz: w 2016 roku (430 mln zł). W pozostałych 17 latach wynik ten był wyższy, czasem nawet - jak w rekordowym 2007 roku - o 90 proc.

Całego problemu nie można też tłumaczyć mniejsza liczba sesji, co świetnie pokazują przytaczane już wcześniej dane dotyczące średnich obrotów na sesję. Warto jednak odnotować, że liczba sesji rzeczywiście spada. W 2018 roku mieliśmy ich 247 względem 250 przed rokiem, a w poprzedniej dekadzie rok w rok regularnie przy Książęcej przeprowadzanych było ponad 250 dni handlowych. Sam 2018 był jednak specyficzny, doszedł bowiem przepychany kolanem przez rząd naprędce wolny 12 listopada. Dodatkowo inwestorzy nie handlowali w Wigilię oraz Sylwestra. I o ile 12 listopada rzeczywiście można byłoby liczyć na jako takie obroty, o tyle w Sylwestra i Wigilie i tak byłyby one niewielkie i tak. Pokazują to zresztą dane z sesji okołoświątecznych. 27, 28 grudnia oraz 2 stycznia (wszystkie trzy sesje, które do tej pory odbyły się po Wigilii) obroty na GPW nie przekroczyły poziomu 0,5 mld zł. To bardzo słaby wynik, szczególnie, że na nudę na zagranicznych rynkach nie można było narzekać.

Źródło problemu jest więc głębsze. Giełdzie zatem, obok odpływu spółek, dochodzi kolejny istotny problem do rozwiązania. Spadające obroty to nie tylko kłopot z punktu widzenia biznesowego (mniejszy zarobek dla GPW). To także problem dla całego rynku kapitałowego, niższe obroty utrudniają bowiem otwieranie i wychodzenie z pozycji, zmniejszają także efektywność wyceny. Ratunkiem dla giełdy może być tutaj PPK, które - jeżeli politycy nic nie sknocą - powinno zapewnić dopływ pieniędzy, a co za tym idzie i płynności, na rynek. Od spółki zajmującej się rynkiem powinniśmy oczekiwać jednak własnych inicjatyw i miejmy nadzieję, że w 2019 roku GPW bardziej otwarcie pochyli się nad tym tematem.

Adam Torchała