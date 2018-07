GPW jednak na czerwono. Wzrosty spółek odzieżowych

Mimo wzrostowego początku dnia WIG20 nie zdołał utrzymać się ponad kreską i pierwszą sesję nowego tygodnia zakończył niewielkim spadkiem. Na czerwono świeciły się także trzy pozostałe główne indeksy warszawskiej GPW.

WIG 20 spadł na zamknięciu w poniedziałek o 0,02 proc. do 2.151,7 pkt. WIG zniżkował o 0,15 proc., mWIG stracił 0,54 proc., a sWIG 80 poszedł w dół o 0,32 proc. Wszystko to działo się jednak przy bardzo niskich obrotach, które wyniosły ledwie 550 mln zł, w tym 341 mln zł wypracowały spółki z WIG20. Liderem pod tym względem był PKO BP (64 mln zł), którego kurs spadł o 0,7 proc., jednak wśród dziesięciu spółek o największych obrotach znalazły się aż trzy średnie firmy - Kruk na trzecim miejscu (36 mln zł), Dino Polska na czwartym (34 mln zł) i Ciech na dziesiątym (21 mln zł).

Szczególnie ciekawą sesję ma za sobą Kruk. Spółka początkowo notowała mocne spadki, jednak po danych o niższych inwestycjach i wyższych spłatach w II kwartale 2018 roku kurs odbił. Wystarczyło nawet rozpędu, by ta słabo ostatnio radząca sobie spółka, dziś zakończyła sesję 1,1 proc. ponad kreską. Po sesji pojawiła się jednak informacja, że Kruk rozpoczyna "przegląd opcji strategicznych", a to stwierdzenie wśród inwestorów raczej pozytywnych skojarzeń nie budzi.

Największe spadki wśród blue chipów zanotowały w poniedziałek PKN Orlen (o 1,8 proc.) oraz Tauron (o 1,7 proc.). Lotos stracił 1,4 proc. Wzrostami w WIG20 wyróżniły się firmy odzieżowe. CCC w poniedziałek poszło w górę o 4,5 proc., a LPP zwyżkowało o 3,3 proc. Czerwiec obu spółkom przyniósł spadki - CCC o 24 proc., a LPP o 10 proc. 2 lipca inwestorzy poznali wyniki sprzedażowe obu firm i od tego czasu, włączając poniedziałkową sesję, notowania LPP poszły w górę o 5,9 proc., zaś CCC spadły o 0,7 proc. W lipcu WIG 20 zyskał 0,8 proc., a WIG Odzież poszedł w górę o 3,2 proc.

Na szerokim rynku o 3,6 proc. wzrosło Monnari. Odzieżowa spółka podała w piątek wieczorem, że jej skonsolidowane przychody w czerwcu 2018 roku wzrosły o 4,95 proc. do ok. 23,3 mln zł. Przychody Monnari w drugim kwartale 2018 roku wyniosły ok. 59,7 mln zł i były o 1,65 proc. niższe niż przed rokiem.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3460,44 0,35 2,62 0,38 -0,10 -1,24 DAX Niemcy 12543,89 0,38 2,50 -1,74 1,25 -2,89 FTSE 100 W.Brytania 7687,99 0,92 1,86 0,09 4,59 0,00 CAC 40 Francja 5398,11 0,42 2,30 -0,96 4,92 1,61 IBEX 35 Hiszpania 9927,00 0,22 3,86 1,85 -5,36 -1,16 FTSE MIB Włochy 22033,44 0,49 2,83 3,17 4,85 0,82 ASE Grecja 749,75 0,36 0,21 -3,02 -10,47 -6,56 BUX Węgry 35676,82 -0,28 -0,53 -2,89 0,49 -9,40 PX Czechy 1080,93 0,31 2,76 0,72 9,54 0,26 RTS INDEX (w USD) Rosja 1193,17 1,68 3,60 3,83 19,89 3,36 BIST 100 Turcja 99252,84 0,53 2,56 3,52 -0,83 -13,94 WIG 20 Polska 2151,70 -0,02 1,53 -4,37 -6,28 -12,58 WIG Polska 56413,96 -0,15 1,41 -4,41 -7,07 -11,50 mWIG 40 Polska 4174,53 -0,54 -0,67 -7,76 -13,41 -13,88 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes