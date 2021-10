GPW i KGHM chcą zaoferować tokeny na srebro

/ KGHM

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wspólnie z KGHM-em zamierza zaoferować nowatorski sposób inwestowania w srebro. Przedsięwzięcie czeka jeszcze na uchwalenie odpowiednich regulacji.

- Chcielibyśmy zaoferować tokeny na srebro. Z jednej strony KGHM będzie cały czas utrzymywał magazyn srebra, czyli będzie to inwestycja w fizyczne srebro, po które będzie można pojechać do magazynu i odebrać w formie sztabek. Z drugiej strony bardzo proste będzie zawieranie transakcji za pośrednictwem technologii blockchain. Liczymy na to, że będzie to procesowe usprawnienie tego, jak można stać się właścicielem srebra inwestycyjnego – powiedział prezes GPW Marek Dietl w rozmowie z agencją ISB, przeprowadzonej podczas Kongresu 590.

Inicjatywa ma być częścią projektu GPW Private Market, w ramach którego polska giełda zamierza rozwijać rozwiązania oparte o technologię blockchain. Szeroko na ten temat Marek Dietl mówił w majowym odcinku podcastu „Puls Biznesu do słuchania".

Jak dodał w wypowiedzi dla agencji ISB szef giełdy, tokeny na srebro będą mogły zostać zaoferowane inwestorom dopiero po uchwaleniu pakietu zmian prawnych, najpierw na poziomie UE, a potem w Polsce. Mowa o pakiecie finansów cyfrowych (ang. digital finance package), który Komisja Europejska przyjęła pod koniec września 2020 r.

- Dużo zależy od regulacji europejskich, nie możemy tego zrobić przed ich zaimplementowaniem w Polsce. Liczymy natomiast, że w ciągu roku te regulacje powinny się pojawić, a my w dużej części jesteśmy do tego gotowi, więc nie szarżując terminami, w ciągu dwóch lat powinno to się pojawić na rynku – dodał Marek Dietl.

Temat inwestowania poprzez GPW w fizyczne metale szlachetne prezes giełdy poruszył w ubiegłorocznym wywiadzie dla Bankier.pl.

- Wydaje się też, że można już rozmawiać o ETF-ach surowcowych, z możliwością fizycznej dostawy np. złota czy srebra. Obecnie zbieramy doświadczenia z rynku rolnego, gdzie też musieliśmy połączyć online z offline, zadbać o logistykę, magazyny itp. – mówił.

KGHM jest drugim największym producentem srebra na świecie. Więcej na ten temat dowiesz się również za artykułu „KGHM to nie tylko miedź. Tak polski gigant produkuje srebro i złoto”.

Z kolei o tym, jak zainwestować w srebro, przeczytasz w poradniku "Jak zainwestować w srebro?" autorstwa Krzysztofa Kolanego, głównego analityka Bankier.pl.