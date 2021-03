GPW chce przeprowadzić due diligence giełdy w Armenii na przełomie II i III kw.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych chce przeprowadzić due diligence giełdy w Armenii na przełomie drugiego i trzeciego kwartału - poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska. Giełda jest też zainteresowana innymi transakcjami M&A, z obszaru giełdowego oraz nowych technologii.

"Giełda w Armenii jest cały czas na naszym radarze. To jest mały, ale bardzo zdrowy biznes. Obecnie trwają prace nad biznesplanem z giełdą w Armenii, ale także z EBOiR. Zakładamy, że uda nam się przeprowadzić due diligence na przełomie drugiego i trzeciego kwartału i od tego też będzie zależała ostateczna decyzja" - powiedziała Olszewska podczas piątkowej telekonferencji GPW.

"Obserwujemy również kwestię konfliktu w Górskim Karabachu, ale on trwa od 30 lat. Patrząc na te okoliczności w transakcję mają być wmontowane pewne bezpieczniki, które zabezpieczają pozycję GPW" - dodała.

Olszewska poinformowała, że GPW jest otwarta na różne możliwości dotyczące innych transakcji fuzji i przejęć.

"Patrzymy na to, co jest możliwe, analizujemy to. Jesteśmy zainteresowani przede wszystkim obszarami, które są nam pokrewne, czyli związane z biznesem giełdowym, ale także ważna jest dla nas technologia. Przyglądamy się spółkom innowacyjnym, które by wprowadziły do naszej grupy kapitałowej, a także poprzez nas na rynek, różne rozwiązania technologiczne" - powiedziała.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podpisał w połowie września 2020 roku porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia (CBoA) w sprawie negocjacji warunków zakupu pakietu większościowego stanowiącego 65 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange.

AMX organizuje obrót instrumentami finansowymi oraz prowadzi izbę depozytowo-rozliczeniową w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii.

Obecnie CBoA posiada 85 proc. udziałów w AMX. Pozostałe 15 proc. są akcjami własnymi AMX. W ramach podpisanego porozumienia CBoA zwiększy swój udział do 90 proc., po czym GPW odkupi od niego pakiet udziałowy w wysokości 65 proc. W wyniku tego CBoA będzie posiadać 25 proc. udziałów, a pozostałe 10 proc. nabędzie podmiot trzeci, wskazany przez GPW.

W 2019 r. w przeliczeniu na złote, skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA 2,0 mln zł, a zysk netto 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł.

Wstępna niewiążąca wycena 100 proc. udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. w przeliczeniu na złote około 5,8 mln zł. (PAP Biznes)

