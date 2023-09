GDOŚ wszczął postępowanie z powodu wydania decyzji o budowie elektrowni jądrowej

Noble Securities podwyższyło rekomendację Pepco Group do "kupuj"; cena docelowa w dół do 42,1 zł Analitycy Noble Securities, w raporcie z 30 sierpnia, obniżyli cenę docelową akcji Pepco Group z 50,1 zł do 42,1 zł, a rekomendację podwyższyli z "akumuluj" do "kupuj".