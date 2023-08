GDOŚ przedłużył do 30 listopada wydanie decyzji środowiskowej dla budowy SMR Stawy Monowskie

"To formalność". Sasin o wniosku PGE ws. budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie Wniosek o decyzję zasadniczą dot. budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej jest bardzo dobrze przygotowany. Myślę, że w tym przypadku wydanie decyzji będzie formalnością – ocenił w środę szef MAP Jacek Sasin, odnosząc się do wniosku złożonego tego dnia do MKiŚ przez spółkę PGE PAK Energia Jądrowa.