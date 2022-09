Więcej pieniędzy dla spółek budujących drogi. GDDKiA podpisała kolejne aneksy waloryzujące

Otwarto most przez Adriatyk łączący kontynentalną część Chorwacji z Półwyspem Peljesac

Chorwacja otworzyła we wtorek 2,4-kilometrowy most nad Morzem Adriatyckim, który łączy kontynentalną część kraju z Półwyspem Peljesac. Dzięki tej budowli dotarcie do leżącego na południu kraju Dubrownika, oddzielonego od reszty Chorwacji przez skrawek bośniackiego terytorium, będzie ułatwione.