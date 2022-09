GDDKiA: oszczędności energii wdrożyliśmy już w maju

fot. Maciej Łuczniewski / / FORUM

Oszczędności energii wdrożyliśmy już w maju, czerwcu, wygaszając np. iluminację mostów czy regulując zegary oświetlenia drogowego - wskazał PAP rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak. Dodał, że nadal poszukiwane są obszary, gdzie można by oszczędzać energię, ale nie kosztem bezpieczeństwa.

"Działania zmierzające do oszczędności energii zaczęliśmy podejmować zanim zostało to powszechnie ogłoszone" - stwierdził w piątkowej rozmowie z PAP Piechowiak.

Rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazał, że GDDKiA "już w maju, czerwcu tego roku podjęła pierwsze działania zmierzające do wdrożenia oszczędności w zakresie oświetlenia drogowego".

"Zaczęliśmy od wyłączenia iluminacji obiektów mostowych, oświetlenia ozdobnego" - powiedział. Dodał, że nie miało to wpływu na bezpieczeństwo użytkowników dróg, ale wpływa na oszczędność zużycia prądu.

Kolejny krok, jak wskazał, to weryfikacja działania wszystkich zegarów, które automatycznie włączają i wyłączają oświetlenie drogowe. "Chodzi o to, żeby latarnie niepotrzebnie nie świeciły się np. o godz. 17 czy o 9 rano, gdy można korzystać ze światła dziennego, co ma miejsce w przypadku rozregulowanych zegarów" - wyjaśnił. Zaznaczył, że te działania wdrażane są na bieżąco.

"Idzie jesień, dzień będzie coraz krótszy, musimy dostosować momenty włączenia i wyłączenia światła, by z jednej strony nie marnować prądu, a z drugiej strony - zapewnić odpowiednie warunki pieszym i kierowcom; by było bezpiecznie na drogach, przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach" - zaznaczył.

Piechowiak zapewnił, że GDDKiA będzie też kontynuować wymianę oświetlenia. "Starych energochłonnych lamp na nowoczesne lampy ledowe, które zużywają mniej prądu, są bardziej ekologiczne, tańsze w eksploatacji i kosztują podatnika mniej" - wskazał.

"Równocześnie do tych działań, które mają wpłynąć na oszczędności bez pogorszenia warunków bezpieczeństwa na drogach szukamy takich miejsc, punktów i scenariuszy, które moglibyśmy wdrożyć w sytuacjach krytycznych, gdyby ewentualnie do nich doszło" - powiedział.

Dodał, że "na wszelki wypadek GDDKiA przygotowuje się i zastanawia" również nad innymi rozwiązaniami. "Na ile moglibyśmy np. wyłączać co drugą czy co trzecią latarnię, by z jednej strony zachować oświetlenie, ale z drugiej - móc ponosić mniejsze jego koszty".

Jak zastrzegł: "Szukamy takich scenariuszy, takich obszarów, gdzie oszczędności mogłyby być poczynione, ale na pierwszym miejscu będzie bezpieczeństwo kierowców, a przede wszystkich pieszych". Chodzi, jak dodał, np. o doświetlenie przejść dla pieszych. "nie tylko samych pasów, ale też miejsc, gdzie piesi dochodzą do dedykowanych dla nich przejść".

Rzecznik przypomniał, że GDDKiA wdraża program bezpiecznej infrastruktury drogowej, który koncentruje się na doświetleniu wszystkich przejść dla pieszych w ramach sieci dróg krajowych. "To jest działanie, z którego się nie wycofamy, bo tu na szali stawiamy ludzkie życie" - zapewnił Piechowiak.

autorka: Magdalena Jarco