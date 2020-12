GDDKiA odstąpiła od umowy na odcinek S7 od węzła Widoma do Krakowa

GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła w poniedziałek od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, decyzja o odstąpieniu od umowy z wykonawcą to efekt braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac na tym odcinku drogi ekspresowej S7.

Według niej, od przekazania placu budowy pod koniec lipca 2020 r. wykonawca – pomimo wezwań do poprawy - nie przedstawił harmonogramu, który zapewniłby realizację robót w terminie i prowadził wyłącznie prace przygotowawcze.

„Wycięto ok. 90 proc. drzew, częściowo odhumusowano obszar pod drogi dojazdowe i również częściowo wykonano dojazdy do terenu budowy. Nie rozpoczęto żadnych prac drogowych ani mostowych na trasie głównej. Pomimo wezwań do poprawy wykonawca nie zmobilizował ani niezbędnej liczby pracowników, ani potrzebnego sprzętu” - wskazała przedstawicielka GDDKiA.

Jak dodała, dalsze kontynuowanie prac w takim tempie nie pozwoliłoby na wykonanie inwestycji w terminie określonym w umowie, stąd też decyzja o jej rozwiązaniu.

Rzeczniczka GDDKiA podała, że po zinwentaryzowaniu wykonanych robót rozpocznie się przygotowanie dokumentacji przetargowej, by wyłonić nowego wykonawcę, który wybuduje odcinek S7 od węzła Widoma (bez węzła - powstaje on w ramach budowy odcinka Szczepanowice – Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta.

Umowa na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków o długości ok. 18,3 km została podpisana z ówczesną firmą Salini Impregilo we wrześniu 2018 r. Koszt tej inwestycji określono na 1,072 mld zł. Zadanie miało zostać wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie wliczając miesięcy zimowych).

Przyszły prawie 56-km odcinek S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do węzła Igołomska w Krakowie pierwotnie został podzielony na trzy części realizacyjne: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 13 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta) - długości ok. 18 km.

Najbardziej zaawansowany jest odcinek od węzła Szczepanowice do węzła Widoma, którego budowa rozpoczęła się jesienią zeszłego roku. Aktualnie prace mostowe są wykonane w ponad 73 proc. a drogowe w ponad 66 proc. Termin zakończenia inwestycji, zapisany w umowie, to pierwszy kwartał 2021 roku. Odcinek w systemie „zaprojektuj i zbuduj” realizuje portugalska firma Mota-Engil Central Europe. Koszt inwestycji wynosi ponad 508 mln zł.

Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) została podpisana w kwietniu br., a budowa rozpoczęła się w lipcu. Inwestycja potrwa do 2023 r. Jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, które zaproponowało cenę 752,9 mln zł.

Trwa też przetarg na projekt i budowę odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) o długości ok. 5,33 km. To ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski, który jest jeszcze na etapie przetargu. Opóźnienie wynika z protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim, które doprowadziły do uchylenia decyzji środowiskowej dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości.(PAP)

autor: Rafał Grzyb