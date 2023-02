GDDKiA ocenia, że wzrost stawek wnioskowany przez Stalexport jest niezasadny

Wzrost opłat za przejazd pojazdów autostradą A4 Katowice - Kraków, planowany przez Stalexport Autostrada Małopolska, jest niezasadny - oceniła GDDKiA. I zapowiada zwrócenie się z prośbą do firmy o zmianę podejścia.



fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Stawki za A4 w górę

Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, planuje podniesienie stawki opłat za przejazd pojazdów od 3 kwietnia br. W ocenie GDDKiA wzrost ten jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych - napisano.

We wtorek spółka Stalexport Autostrada Małopolska poinformowała, że wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o zgodę na zmianę od 3 kwietnia 2023 r. opłat za przejazd autostradą A4 dla pojazdów kategorii 1, 2, 3, 4 i 5, pobieranych na każdym placu poboru opłat (w Mysłowicach i w Balicach). Opłata miałaby wzrosnąć do 15 zł z 13 zł dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) oraz do 46 zł z 40 zł dla pojazdów kategorii 2, 3, 4 i 5.

GDDKiA zabiera głos

GDDKiA podała, że prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej, a GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Zamierza jednak zwrócić się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd.

Należy wziąć pod uwagę wszystkie efekty, które może przynieść planowane podwyższenie opłat. Jednym z nich jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju - napisano w komunikacie.

UOKIK wystąpi o wyjaśnienia do spółki Stalexport Autostrada Małopolska ws. podwyżek cen za przejazdy autostradą A4 – zapowiedział w środę prezes Urzędu Tomasz Chróstny.

(PAP Biznes)

doa/ gor/