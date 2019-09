GDDKiA: do końca roku udostępnimy kierowcom ponad 300 km nowych dróg

Do końca roku oddamy kierowcom około 318 km dróg - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podano, w 2019 roku udostępniony zostanie m.in. kolejny fragment autostrady A1: Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia.

Jak podkreśliła GDDKiA w środowym komunikacie, "w tym roku oddaliśmy już ok. 144 km dróg". "Do końca roku oddamy jeszcze ok. 318 km. Łącznie w 2019 roku udostępnimy kierowcom ok. 462 km nowych dróg, czyli ok. 140 km więcej niż w zeszłym roku" - podano.

"Na odcinku A1, stanowiącym obwodnicę Częstochowy, trwają prace budowlane i w tym roku udostępnimy ciąg główny" - podano. A1 na odcinku Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia ma długość ok. 21,2 km.

Poinformowano, że "z 20-kilometrowej obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 oddamy w tym roku do użytku 12 km". "Za sprawą odmiennych warunków geologicznych pozostałe ok. 8 km będzie gotowe w późniejszym okresie" - dodano.

"W listopadzie kierowcy skorzystają z odcinka S7 Lubień - Naprawa" - podano. Jak przypomniano, "tu również uaktywniły się osuwiska, a dopiero po przełożeniu ruchu na drogę ekspresową i zamknięciu dla ruchu DK7 będzie można wybudować mur oporowy w miejscu połączenia prawej jezdni istniejącej S7 z nową S7 w miejscowości Lubień".

Droga S17 na odcinku pomiędzy Kołbielą a Garwolinem zostanie oddana do ruchu pod koniec listopada br. "Lada chwila kierowcy będą korzystać z jednej jezdni tego odcinka" - podano. "Przełożenie ruchu pozwoli dokończyć prace na drugiej jezdni oraz drogach serwisowych, wykorzystywanych obecnie jako objazd budowy" - podano.

Podkreślono w komunikacie, że z zapowiadanych na ten rok odcinków nie udostępnione zostaną cztery odcinki o łącznej długości 58,7 km. "Trzy z nich to odcinki, na których rozwiązaliśmy umowy z dotychczasowymi wykonawcami: Salini (S3 Kaźmierzów - Lubin Północ) oraz Impresa Pizzarotti (S5 Białe Błota - Szubin i S5 Szubin - Jaroszewo). Czwarty to odcinek S17 węzeł Lubelska - początek obwodnicy Kołbieli, gdzie wykonawca prowadzi prace, ale przedstawił roszczenia dotyczące wydłużenia czasu na realizację tego odcinka" - poinformowano. (PAP)

autor: Mariusz Polit

mp/ drag/