GDDKiA: do 2025 roku zakładamy wybudowanie ponad 3267 km dróg krajowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada wybudowanie 3267,7 km dróg krajowych do roku 2025. Ich koszt to 135 mld zł.

Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki podsumował rok 2017 oraz przedstawił plany na najbliższe lata. "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3 tys. 267,7 km" - poinformował. Dodał, że w tym 252,2 km to będą autostrady, 2 tys. 641 km to drogi ekspresowe, a 369,4 km stanowić będzie 35 obwodnic.

GDDKiA przypomniała, że W 2017 roku zostało udostępnionych kierowcom ponad 340,9 km dróg krajowych. W ostatnich dniach 2017 kierowcy mogli już korzystać z liczącego 14,3 km odcinka trasy S8 MężeninJeżewo na Podlasiu. Dzięki temu cała, licząca blisko 80 km część trasy S8 w województwie podlaskim jest przejezdna. Był to ostatni udostępniony kierowcom odcinek drogowy w tym roku.

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że w postępowaniach przetargowych są 53 odcinki o łącznej długości 727 km. W realizacji jest 1292,5 km nowych dróg, w tym drogi betonowe stanowią 430,4 km (33,3 proc.), a drogi asfaltowe stanowią 860,6 km (66,7 proc.)

Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy 3421,7 km (1627,3 km autostrad i 1794,4 km dróg ekspresowych) z czego długość dróg krajowych w zarządzie GDDKiA wynosi 17 650 km, a długość dróg krajowych we wszystkich zarządach wynosi 19 340 km.(PAP)

autor: Mariusz Polit

mp/ agz/