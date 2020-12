GDDKiA: Trwają odbiory na nowym odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy

fot. Robert Neumann / FORUM

Na Południowej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelską trwają odbiory - powiedziała we wtorek PAP Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodała, że nowy odcinek POW uzyskał już pozytywne opinie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i straży pożarnej.

Jak przekazała Małgorzata Tarnowska, celem GDDKiA jest oddanie do ruchu do końca tego roku dwóch odcinków: wawerskiego i wilanowskiego Południowej Obwodnicy Warszawy. "Niemniej jednak jest to uzależnione od zakończenia wszystkich odbiorów i uzyskania decyzji PnU (Pozwolenie na Użytkowanie - PAP)" - tłumaczyła.

Wskazała, że obecnie na trasie pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelską trwają odbiory. "Odbyły się już obowiązkowe kontrole Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i straży pożarnej, zakończone pozytywnymi decyzjami" - zaznaczyła.

"W trakcie jest procedura administracyjna prowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zmierzająca do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uzyskanie tego dokumentu umożliwi nam dopuszczenie do ruchu trasy" - podkreśliła.

Razem z 15-kilometrowym fragmentem Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Warszawa Wilanów (Przyczółkowa) do węzła Lubelska GDDKiA planuje oddać do użytku w całości węzły: Warszawa Wilanów, Wał Miedzeszyński oraz Patriotów. Natomiast na węźle Lubelska otwarte zostaną dla ruchu relacje: Lublin - Warszawa, Warszawa - Lublin; Warszawa - Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki - Warszawa.

W rozmowie z PAP Tarnowska poinformowała również, że na ursynowskim odcinku POW od węzła Puławska do węzła Warszawa Wilanów trwają intensywne prace. "Zaawansowanie robót to ok. 89 proc. Zakładamy, że kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 roku" - powiedziała.

Przypomniała, że kilka dni temu w obrębie przecięcia z budowaną Południową Obwodnicą Warszawy zostały oddane do użytku dwie jezdnie Wału Miedzeszyńskiego. "W ramach prowadzonej przez GDDKiA budowy drogi ekspresowej S2, na skrzyżowaniu jej z drogą wojewódzką nr 801, czyli ulicą Wał Miedzeszyński, powstał węzeł drogowy noszący tą samą nazwę" - podkreśliła.

"Realizacja S2 POW wymagała przebudowy ok. 1400-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej. W miejscu dawnej jednojezdniowej ulicy powstała dwujezdniowa, z dwoma psami ruchu w każdym kierunku. Kierowcy praktycznie od rozpoczęcia prac związanych z budową S2 POW korzystali z tymczasowego objazdu przez ul. Ogórkową" - podała.

"Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" - dodała. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ robs/