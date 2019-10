– Dzisiaj oficjalnym terminem, który nawet opublikowała Komisja Europejska, to jest styczeń 2020. To jest oficjalny termin, do którego KE powinna wydać decyzję – mówi Robert Śleszyński, dyrektor Biura Inwestycji Kapitałowych PKN ORLEN.

Oczywiście dużo rzeczy musi się zbiec w jednym czasie, żeby ten termin został wypełniony. Czy jest zagrożony? My cały czas wierzymy, że ten termin oficjalny jest do spełnienia i tak pracujemy, żeby do niego doprowadzić – dodaje.