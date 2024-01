Fuzja Orlenu i Lotosu. Tego dnia NIK przedstawi wyniki kontroli

Obajtek: Fuzja Orlenu i Lotosu to proces, który biznesowo się bronił Fuzja Orlenu i Lotosu to proces, który biznesowo się bronił - zapewnił we wtorek prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dodał, że koncern zyskał dzięki temu dodatkowy kapitał na rozwój i zwiększył bezpieczeństwo energetyczne państwa.