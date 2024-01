Fuzja Orlenu i Lotosu. Sasin "zakneblował" ABW?

Fuzja Orlenu i Lotosu była objęta ochroną antykorupcyjną ABW, o którą wnioskował premier Mateusz Morawiecki - informuje Business Insider Polska. Jak się jednak okazuje, choć służby zaproszono do współdziałania z ministerstwem aktywów, to realnie nie miały one żadnego wpływu na podejmowane decyzje.

"Znaczący poziom ryzyka korupcyjnego" - tak kancelaria premiera oznaczyła fuzję Orlenu z Lotosem. Nic więc dziwnego, że poprosiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o pomoc w nadzorowaniu transakcji - podaje Business Insider Polska. Zlecenie na objęcie procesu ochroną antykorupcyjną służby miały otrzymać z Kancelarii Premiera w sierpniu 2018 roku. W uzasadnieniu wówczas Michał Dworczyk napisał, że powodem jest m.in. duża wartości całego przedsięwzięcia oraz fakt, że Orlen i Lotos to spółki strategiczne, a co za tym idzie, ich fuzja miała znaczący wpływ na rynek paliwowy w kraju.

Zgodnie z raportem NIK-u przedstawiciele ABW zostali włączeni do specjalnego zespołu ds. konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo - gazowego, który został powołany z inicjatywy MAP. Jednak mieli tylko głos doradczy i nie brali udział, podobnie jak członkowie resortu klimatu, prokuratorii generalnej, CBA i Agencji Wywiadu, w decyzjach zespołu.

Jak stwierdził informator Business Insidera Polski, wszystkie wiążące decyzje były podejmowane przez pracowników resortu Sasina, pomimo np. negatywnej opinii służb. Przypomina przy tym negatywną opinię ABW do decyzji zasadniczej dotyczącej lokalizacji małych reaktorów jądrowych, która także nie miała charakteru wiążącego. - Dużo materiałów odnośnie do fuzji znajduje się właśnie w służbach - dodaje. NIK m.in. zwraca uwagę, że protokoły z posiedzeń zespołu MAP były niejawne. Co więcej, Orlen dostarczał im już przetworzone dane, a nie informacje źródłowe.

Transakcję zmiażdżył wcześniej raport NIK, który jasno stwierdził, że aktywa Lotosu zostały sprzedane co najmniej 5 mld zł poniżej swojej wartości, a Polska straciła kontrolę nad jedną piątą produkcji benzyny i oleju napędowego, a w konsekwencji - fuzja zagroziła bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Orlen oczywiście nie zgadza się z tymi zarzutami kontrolerów, kwitując je jako "spekulacje i nieprawdę".

Oświadczenie w sprawie publikacji dotyczących raportu NIK pic.twitter.com/gZWdm23Fiq — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) January 24, 2024

