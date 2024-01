"Polska straciła miliardy i kontrolę". NIK miażdży sztandarową transakcję Obajtka

Aktywa Lotosu sprzedane znacznie poniżej wartości rynkowej, co spowodowało, że Polska straciła kontrolę nad jedną piątą produkcji benzyny i oleju napędowego, a w konsekwencji zagroziła bezpieczeństwu energetycznemu państwa - takie doniesienia opublikował Business Insider Polska, powołując się na swoje źródła.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Wśród 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej znalazło się także rozliczenie prezesa Orlenu Daniela Obajtka z transakcji sprzedaży Rafinerii Gdańskiej Saudi Aramco. Donald Tusk przed wyborami zaznaczał, że "Arabowie zrobili najlepszy interes na Polsce przez tych durniów z PiS-u".

W raporcie NIK kontrolerzy napisali, że Orlen:

"zbył podmiotom prywatnym aktywa co najmniej o 5 mld zł poniżej szacowanej przez NIK ich wartości, w tym zbycie udziałów Rafinerii Gdańskiej na rzecz Aramco nastąpiło poniżej wartości wyceny o ok. 3,5 mld zł".

Dodatkowo NIK kategorycznie stwierdza, że 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej było warte około 4,6 mld zł. Tu należy zaznaczyć, że w szacunkach nie brano pod uwagę możliwości przyszłej współpracy z Saudyjczykami.

Do tego transakcja dotycząca sprzedaży Lotos Biopaliwa, który trafił w ręce Rossi Biofuel z Węgier także sprzedano poniżej szacowanej wartości rynkowej.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2024. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2024 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Nic więc dziwnego, że to samo kontrolerzy stwierdzili w przypadku przejęcia aktywów Lotosu przez Unimot.

To jednak nie wszystko. Takie przeprowadzenie transakcji związanych z Lotosem istotnie naraziło polskie bezpieczeństwo paliwowe, dlatego inspektorzy negatywnie ocenili także działania ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który nie przygotował odpowiedniej strategii. 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej spozycjonowało Aramco w uprzywilejowanej sytuacji, jednocześnie powodując, że Polska straciła wpływ na kierunki sprzedaży ok. 20 proc. benzyny i oleju napędowego. To z kolei zagraża zabezpieczeniu krajowego zapotrzebowania.

Orlen jak zwykle się nie zgadza z zarzutami NIK

Gigant paliwowy twierdzi, że wartość księgowa nie ma nic wspólnego z wartością rynkową. "Gdy Orlen sfinalizował fuzję z grupą Lotos, ok. 150 spółek na GPW było wycenianie poniżej ich wartości księgowej [...] wycena i sprzedaż aktywów Lotosu odbyła się na rynkowych warunkach" - Business Insider Polska cytuje pismo przesłane z biura prasowego spółki. Zwracają także uwagę na dodatkowe korzyści wynikające z umowy z Saudyjczykami tj. dostawy od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.

Orlen powołuje się także na wymogi Komisji Europejskiej, która bacznie się przyglądała fuzji Orlenu i Lotosu. W wyjaśnieniach podkreślają, że sprzedaż aktywów prywatnym inwestorom była wymuszona przez Brukselę. W kontrze do tych argumentów NIK zwraca uwagę, że znając wymagane środki zaradcze, mógł po prostu odstąpić od fuzji, a tego nie zrobił.

Z raportu pokontrolnego wynika, że urzędnicy przesłuchali w charakterze świadka Daniela Obajtka. Kontrolerzy nie otrzymali jednak szansy przeprowadzenia działań w siedzibie spółki.

Jak informował wcześniej Marian Banaś, NIK przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w sprawie połączenia Lotosu z Orlenem.

opr. aw