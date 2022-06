Wzrosty Lotosu i Orlenu. Kursy reagują na ustalony parytet

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

W czasie piątkowej sesji największe obroty na rynku dotyczą paliwowych spółek, które dążą do połączenia. Kursy PKN Orlen i Lotosu zaliczają wzrosty w pierwszej części handlu.

Po zakończeniu czwartkowej sesji podano informację o podpisaniu przez PKN Orlen i Lotos planu połączenia obu firm. Nastąpi ono poprzez przeniesienie majątku grupy Lotos do PKN Orlen. W zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas walnych zgromadzeń.

W związku z połączeniem Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji emitowanych w ramach procesu połączenia skierowaną do akcjonariuszy grupy Lotos. Liczba przyznanych akcji stanowić ma liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji akcjonariusze Lotosu otrzymają dopłaty.

To najważniejsze kwestie, które przekazały czwartkowe komunikaty spółek. Piątkowe otwarcie handlu przyniosło w pierwszej reakcji spadki kursu PKN Orlen o ponad 1 proc. do 70,50 zł za akcję i wzrost o ponad 7 proc. kursu Lotosu do poziomu 76,40 zł. Po godzinie 12.00 notowania Lotosu utrzymywały skalę wzrostów.

Po trzech godzinach handlu notowania PKN Orlen zaczęły zwyżkować, co pozwoliło wzbić się ponad punkt odniesienia. Momentami kurs rósł o 1 proc., serwując inwestorom sporą zmienność. Sesja przyniosła też wspierające kurs Orlenu informacje o rosnących marżach rafineryjnych. Na obu spółkach handlowano najwięcej na całej GPW. Liderem obrotu był Lotos, gdzie w trzy godziny obrócono 43 mln zł, drugi był PKN Orlen z 39 mln zł.

"Biorąc wszystkie czynniki pod uwagę, uważamy, że prawdopodobieństwo powodzenia transakcji jest wysokie, jednak obecne świetne makro (wysoka marża rafineryjna >25 USD/bbl., dyferencjał >15 USD/bbl., kontrybucja EFRY >5 USD/bbl., wysokie ceny ropy i gazu) daje podstawy do lekkiego podwyższenia parytetu na korzyść Lotosu (gdzie wymagana jest zgoda 80 proc. na WZA)" - napisał Michał Kozak w raporcie Trigon, cytowany przez PAP.

To uwaga w kontekście transakcji za sprzedaż Saudi Aramco aktywów rafineryjnych Lotosu oraz odsprzedaży części sieci stacji paliw węgierskiemu MOL-owi.

Analityk DM BOŚ o tle fuzji Lotos - Orlen:

Sprzedajemy aktywa rafineryjne za 2 mld zł w sytuacji, gdy mamy kryzys energetyczny, marże rafineryjne na poziomie 20 USD, a spółka prawdopodobnie kwartalnie jest w stanie robić większy wynik niż te 2 mld zł.



Za PAP. — Trystero (@TrysteroBlog) June 2, 2022

Więcej informacji dostarczyły dokumenty, w tym plan połączenia dostępny na stronie inwestor.lotos.pl oraz konferencja prasowa nt. połączenia obu spółek. Ze szczegółów warto wiedzieć, że PKN Orlen wyemituje blisko 199 mln nowych akcji serii E do akcjonariuszy Lotosu. Następnym krokiem jest uzyskanie zgody KE (w czerwcu), potem NWZA w lipcu w PKN i Lotosie oraz połączenie do końca sierpnia. Wtedy przyjdzie kolej na deziwestycje części Lotosu wynikające z środków zaradczych.

Finałem tworzenia koncernu multienergetycznego ma być przejęcie PGNiG, co jak zakłada PKN Orlen ma się wydarzyć do końca 2022 roku. Po fuzji z Lotosem, Orlen będzie miał zdolność przerobu 45,7 mln ton ropy rocznie, będzie miał w Polsce 3401 stacji (36% udziału w rynku) oraz dysponował 3,3 GW mocy energetycznej.

"Wysokość dopłaty zostanie obliczona przez pomnożenie ułamkowej części wynikającej z parytetu oraz średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji PKN Orlen w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzający tzw. dzień referencyjny" – czytamy w planie połączenia. Kwota dopłaty zostanie pomniejszona o podatek dochodowy.

W wyniku fuzji PKN Orlen i Lotosu udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35%. Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50%.

