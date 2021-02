Fusy z kawy na parkowych alejkach w Krakowie

fot. bayazed / Shutterstock

Ponad 50 kawiarni chce przekazywać Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie fusy z kawy, które posłużą do zimowego utrzymania ścieżek i alejek w parkach. Pomysł na takie ich wykorzystanie przyszedł ze Lwowa i będzie testowany co najmniej przez najbliższe dwa tygodnie.

We wtorek w ramach eksperymentu posypane zostały alejki na Plantach, na odcinku od skweru im. Andrzeja Wajdy do Barbakanu. Mieszkańcy mogą sprawdzić, czy to rozwiązanie jest skuteczne.

"Ten eksperyment może pokazać, że są inne sposoby i chciałbym, żeby był to przyczynek do dyskusji o utrzymaniu chodników przy posesjach, bo wszędobylska sól, która najczęściej jest stosowana jest niezwykle szkodliwa m.in. dla psów i zieleni miejskiej. A sól stosujemy bezkarnie. Jest tania, dostępna, bardzo prosta w użyciu. Chcemy zwrócić uwagę, że niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem i warto poszukać innych" – mówił dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf.

Jak podkreślił fusy z kawy nie mogą zimą całkowicie zastąpić piasku sypanego w krakowskich parkach, bo dziennie zużywanych jest od 75 do 80 ton. Sięgniecie po fusy z kawy ma wymiar ekologiczny - to naturalny nawóz oraz sposób na zmniejszenie ilości odpadów.

"Plusem akcji jest pozytywny oddźwięk ze strony właścicieli kawiarni" – mówił Kempf. Do tej pory zgłosiło się ponad 50 kawiarni, w tym także duże sieciówki i bary ze stacji benzynowych, które chcą przekazywać fusy i włączyć się w eksperyment.

Eksperymentalny sposób utrzymania alejek chwalą już mieszkańcy, zwłaszcza właściciele psów. "To dobry pomysł. Co roku mamy ten sam problem. Sól powoduje u psa ból, pies nie może chodzić, podnosi łapy, staje, piszczy" – mówiła dziennikarzom właścicielka psa.

W Krakowie w parkach i zieleńcach utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej obowiązuje zakaz używania soli. Jest to sprawdzane przez miejskich ogrodników, a każde ewentualne użycie soli skutkuje naliczeniem kar umownych na firmy wykonawcze, utrzymujące parki. Z kolei pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania do odśnieżania stosują sól wyłącznie na jezdniach i starają się nie solić w pobliżu zieleńców i terenów zielonych. Na obszarze Starego Miasta wykorzystywany jest wyłącznie chlorek wapnia i piasek.(PAP)

wos/ mark/