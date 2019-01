Funt zyskuje na fali brexitowych nadziei

Funt umacnia się w czwartek do najwyższych poziomów od dwóch miesięcy na fali nadziei, że Wielka Brytania może uniknąć wyjścia z Unii Europejskiej bez umowy.

Szterling zyskuje po ok. 0,5 proc. wobec dolara i euro. "Kabel" powrócił dziś ponad poziom 1,294, natomiast kurs EUR/GBP spadł poniżej 0,88 - wartości niewidzianej od dwóch miesięcy.

Najwięcej od listopada trzeba również płacić za brytyjską walutę w złotych. Po 18:00 jeden funt kosztował już ponad 4,87 zł, o ponad 3 grosze więcej niż rano i o 13 groszy więcej niż w piątek.

Notowania szterlinga w dalszym ciągu determinują nastroje wokół zbliżającego się brexitu. Mimo że wszystkie opcje pozostają na stole, uczestnicy rynku są przekonani, że wyjście z Unii Europejskiej bez umowy nie wchodzi w grę. Druzgocąca wtorkowa porażka premier May może za to skłonić brytyjskie władze do przesunięcia daty brexitu, a nawet próby wynegocjowania "łagodniejszej" umowy, która mogłaby zyskać poparcie opozycji, pozwalające na uzyskanie większości w Izbie Gmin bez udziału eurosceptycznej frakcji torysów.

W obliczu problemów z przyjęciem umowy brexitowej przez parlament coraz donośniejsze są również głosy wzywające do organizacji drugiego referendum. Na razie takie rozwiązanie wciąż nie znajduje jednak poparcia liderów opozycyjnej Partii Pracy, nie wspominając o większości w Izbie Gmin. Ponadto, eksperci z brytyjskiej służby cywilnej szacują czas potrzebny na zorganizowanie referendum na rok - donosi "The Telegraph".

Optymizm inwestorów może się okazać przedwczesny. W tej chwili żadnego scenariusza nie można wykluczyć, a do wyjścia W. Brytanii z UE pozostało zaledwie 70 dni.

Maciej Kalwasiński