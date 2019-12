Funt poszybował w górę, Skarb Państwa zatapia WIG20 i drogie życie w Chinach [Wykresy tygodnia]

Kończąc drugi tydzień grudnia 2019 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

1. Rok mniejszych spółek

Mijający rok jest trudnym okresem dla polskiej giełdy, a najpoważniejszym ciężarem dla indeksów GPW są spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Jak wynika z wyliczeń Bankier.pl, wartość tych największych spadła w ostatnim roku aż o 49 mld zł.

Najnowsze prognozy walutowe nie wieszczą drastycznych zmian na rynku złotego. Euro ma pozostać drogie, dolar ma się osłabiać, a kurs brytyjskiego funta ma się utrzymać powyżej 5 złotych.

Dane o inflacji w Czechach i na Węgrzech do złudzenia przypominają prognozy dotyczące wzrostu cen w Polsce. W ostatnich latach ceny nad Wisłą rosły jednak statystycznie wolniej niż nad Wełtawą i Dunajem.

Koszty życia w Chinach rosną najszybciej od 8 lat. Szczególnie gwałtownie drożeje żywność - za wieprzowinę trzeba już płacić ponad dwa razy tyle co przed rokiem.

Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona zdecydowanie wygrała czwartkowe przedterminowe wybory do brytyjskiej Izby Gmin i będzie miała w niej bezwzględną większość, co pozwoli na dokończenie brexitu zgodnie z ustalonym terminem. Kurs funta poszybował w górę.

Choć PKO BP jest na najlepszej drodze, by 2019 rok zakończyć rekordowym zyskiem, to jednak na giełdzie bank bije rekordy słabości, a nie siły. W środę spółka zaliczyła 12 spadkową sesję z rzędu, co jest najdłuższą czerwoną serią w jej historii.

