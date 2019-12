Funt poniżej 5 zł. Euro poniżej 4,26 zł

Kurs euro utrzymuje się blisko najniższych poziomów od siedmiu tygodni. Słaby pozostaje funt szterling, który w piątek rano kosztował już mniej niż 5 złotych.

W piątek o 9:45 kurs euro kształtował się na poziomie 4,2554 zł, czyli o pół grosza niższym niż dzień wcześniej. Od początku tygodnia kurs EUR/PLN ciąży ku poziomowi 4,25 zł, na którym to zatrzymała się październikowa fala umocnienia złotego.

- Wkraczamy w okres świąteczno-noworoczny, w którym wydarzeń fundamentalnych będzie niewiele. Tym niemniej niska płynność rynku oznacza, że możemy (jak to się już w przeszłości zdarzało) obserwować zaskakujące i nieuzasadnione ruchy – napisali w porannym komentarzu ekonomiści mBanku.

- Złoty zachowywał się relatywnie stabilnie i utrwalił wycenę w okolicy 4,2550-4,2750/EUR. Nie przewidujemy, by w okresie przedświątecznym doszło do większych zmian na wykresach polskich par walutowych - napisano w biuletynie codziennym banku Pekao.

W dalszym ciągu w dół podążały notowania brytyjskiego funta. I to nie chodzi tylko o ruch na parze funt-złoty, ale o spadek kursu funt-dolar, który od tygodnia leci na łeb, na szyję. Od powyborczego umocnienia kurs GBP/USD zaliczył spadek z przeszło 1,35 do blisko 1,30. To skutkowało zejściem notowań funta do 4,9867 zł.

Za dolara amerykańskiego płacono poniżej 3,83 zł. Natomiast frank szwajcarski był wyceniany na 3,9050 zł, a więc o grosz niżej niż w czwartek wieczorem.

KK/PAP