Fundusz Sprawiedliwości pod lupą Prokuratora Generalnego. Powstanie zespół śledczy

MSZ i MON biorą się za Raport Smoleński Macierewicza. Zapowiadają stanowcze kroki Przychodzi czas analizy tego, co przez osiem lat robiła podkomisja smoleńska; to wszystko trzeba wyjaśnić i będą to robili eksperci, w piątek będziemy to prezentować - zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.