Fundusze emerytalne wyprzedają polskie akcje

Przez sześć miesięcy z rzędu Otwarte Fundusze Emerytalne regularnie wyprzedawały polskie akcje. Pieniądze odpływają także z akcyjnych TFI.

- Według naszych szacunków OFE sprzedały w maju polskie akcje za ok. 181 mln zł i był to szósty miesiąc z rzędu negatywnego nastawienia do polskich akcji - czytamy w raporcie Trigon DM. Jak wyliczają analitycy, przez pierwsze pięć miesięcy 2019 roku podaż netto wyniosła aż 3 mld zł. Warto dodać, że w tym samym czasie akcje wyprzedają także Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Z danych analizy.pl wynika, że w tym roku TFI sprzedały już netto akcje polskie za 547 mln zł. Inwestorzy pozbywają się przede wszystkim funduszy uniwersalnych, nieco przychylniej patrzą na fundusze małych i średnich spółek, które w tym roku zanotowały niewielki napływ netto.

OFE wyprzedają przez suwak

Negatywne nastawienie funduszy nie ułatwia wzrostów polskim indeksom. O ile sWIG w skali bieżącego roku wygląda przyzwoicie - wzrost o ponad 9 proc. - o tyle WIG20 wciąż utrzymuje się na granicy zamknięcia z 2018 roku. Pomiędzy nimi uplasował się mWIG, który od początku roku zyskał 2,4 proc.

Podaż ze strony funduszy ma źródło przede wszystkim w negatywnym saldzie napływów do samych funduszy. Jeżeli chodzi o OFE, to z wyliczeń Trigona wynika, iż od początku roku napłynęło do nich 1,4 mld zł, podczas gdy z tytułu suwaka musiały one oddać aż 3 mld zł. OFE sprzedają także akcje w wezwaniach, których w ostatnim czasie na GPW jest sporo. Dodatkowo np. w maju część funduszy wolała inwestycje w akcje zagraniczne, wobec których popyt netto wyniósł 112 mln zł. Te jednak w 2019 roku także są w OFE na wyprzedaniu. Warto także dodać, że alokacja funduszy w polskie akcje wynosi 77,3 proc., podczas gdy w zagraniczne ledwie 6,4 proc.

Fundusze akcyjne tracą, mimo wzrostów na giełdzie

W TFI sytuacja wygląda nieco inaczej, wpływy bowiem zależą przede wszystkim od nastawienia ich klientów, a nie reguł prawnych (suwak OFE etc.). Fundusze inwestycyjne, szczególnie te akcyjne, wciąż cierpią na chorobę niskiego zaufania, które powstało po krachu w 2008 roku. Podczas wielkiej hossy intensywnie sprzedawano tego typu produkty, podczas gdy później okazało się, że Polacy potrafili sporą część swoich oszczędności, gdy przyszedł globalny kryzys. Fundusze akcyjne znalazły się zatem u wielu Polaków na cenzurowanym i nigdy później nie odzyskały wcześniejszego blasku.

Dużo większą popularnością cieszą się fundusze papierów dłużnych, do których w 2019 roku napłynęły 882 mln zł. Nawet fundusze długu korporacyjnego - mimo zamieszania wokół GetBacku - zanotowały netto napływ 360 mln zł. Do funduszy akcyjnych dodatkowo inwestorów nie zachęca brak hossy oraz słabe wyniki tychże funduszy. Choć WIG przez ostatnie miesięcy zyskał ponad 2 proc., o tyle zdecydowana większość funduszy akcyjnych uniwersalnych w tym samym okresie znajdują się pod kreską. Wiele z nich straciło ponad 10 proc. Trudno się więc dziwić, że inwestorzy nie chcą dać zarządzającym pieniędzy, skoro ci na akcjach zarabiać dla klientów nie potrafią.

Adam Torchała