Fundusze widzą potencjał w deweloperze. Nie sprzedadzą akcji Develii

Fundusze emerytalne obecne w akcjonariacie największego giełdowego dewelopera nie sprzedadzą akcji spółki w wezwaniu po kolejnym podniesieniu ceny.

W styczniu fundusze inwestycyjne (Forseti IV, Invest Line oraz BEKaP FIZ) ogłosiły wezwanie na ponad 295 mln akcji Develii, które reprezentują 66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cenę w wezwaniu z 12 stycznia ustalono na 3,34 zł za sztukę. Po pierwszym odrzuceniu oferty oraz po deklaracji zarządu, że cena nie odpowiadała ich wartości godziwej, 9 lutego cena została podniesiona do 3,9 zł za papier. To także nie spotkało się z pozytywną odpowiedzią funduszy, które posiadają ponad 50 proc. akcji spółki. Wiązało się to z wydłużeniem zapisów w wezwaniu do 23 lutego (pierwotnie miały trwać do 15 lutego). W ostatni poniedziałek wzywający drugi już raz podnieśli cenę do 4,15 zł.

We wtorkowej odpowiedzi funduszy czytamy, że Aviva OFE Santander, NN OFE, OFE PZU "Złota Jesień” również teraz uważają cenę za zbyt niską i informują, że nie sprzedadzą akcji. Jak dodano w komunikacie, przy analizie treści wezwania pod uwagę wzięto istotny wzrost posiadanego przez spółkę banku ziemi, rozpoczęcie działalności w segmencie PRS (rynek najmu, ang. Private Rented Sector), trwający proces sprzedaży budynku Sky Tower we Wrocławiu, dobrą sytuację bilansową spółki, przedstawioną strategię zakładającą istotny wzrost skali działalności. Wszystko to sprawia, że zarówno cena zaproponowana na początku w wezwaniu, jak i ta podwyższona nie odzwierciedlają wartości godziwej akcji spółki – oświadczyły fundusze.

Develia to giełdowy lider z indeksu WIG-Nieruchomości z udziałem blisko 30-procentowym. Cena akcji dewelopera osiągnęła swoje ponad 14 - letnie maksimum 16 lutego po kolejnym podniesieniu ceny w wezwaniu. Kapitalizacja spółki to ponad 1,7 mld zł.

Jeszcze przed poniedziałkowym podniesieniem ceny w wypowiedzi cytowanej przez PAP Biznes, John Sinik, jeden z partnerów zarządzających w Metric Capital Partners powiedział, że wzywający nie zamierzają ponownie przedłużać terminu.

"Obecni akcjonariusze na pewno stoją przed pytaniem jak będzie wyglądała przyszłość Develii w sytuacji, kiedy nie dojdzie do zmiany właścicielskiej. Być może okaże się, że będą mieli spółkę z wyprzedanymi aktywami, z rozpoczętą masą projektów mieszkaniowych na rynku z ograniczonym popytem i rosnącymi kosztami realizacji, a w dodatku z bagażem trudnych aktywów, które będą obciążały bilans spółki. Obawiamy się, że chęć osiągania krótkoterminowych efektów teraz może zamknąć drogę do dużo większych korzyści, lecz odłożonych w czasie. Nie jest to obraz optymistyczny, ale właśnie taki nam się wyłania z informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Realizacja projektu mixed use na miejscu Arkad Wrocławskich czy stworzenie platformy mieszkań na najem wymaga czasu, ale pozwala zrealizować całą marżę wewnątrz grupy" - dodał John Sinik.

W aktualizacji stanowiska zarządu, podtrzymał on, że również cena 4,15 zł za akcję nie odpowiada wartości godziwej spółki. A trwający przegląd opcji strategicznych, który prowadzony jest przy współpracy z doradcą Rothschild & Co Polska, może wyłonić alternatywne dla akcjonariuszy rozwiązania - podała spółka w komunikacie.

