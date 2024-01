Fundusze inwestycyjne nigdy nie miały tyle pieniędzy. Ulokowaliśmy w nich miliardy złotych

Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2023 roku wzrosły mdm o 5,4 mld zł i wyniosły 320,4 mld zł, co jest najwyższą wartością w historii - wynika z wyliczeń portalu Analizy pl. W całym 2023 roku aktywa krajowych funduszy wzrosły łącznie o 51 mld zł (+19 proc.)

fot. gopixa / / Shutterstock

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, tak i w grudniu wzrost aktywów to efekt zarówno napływu nowych środków, jak i dodatnich wyników zarządzania. Warto jednak zaznaczyć, że wartość aktywów dla całego rynku byłaby wyższa, gdyby nie wypłata środków z kilku funduszy dedykowanych.

W ubiegłym miesiącu większość spośród funduszy dłużnych wypracowała zyski. Równocześnie do ich portfeli klienci wpłacili łącznie 2,1 mld zł netto. Gros środków trafiło do produktów dłużnych krótkoterminowych (+1,4 mld zł). W efekcie obu tych czynników (wyników zarządzania i sprzedażowych) wzrost aktywów w segmencie funduszy dłużnych sięgnął w grudniu 3,7 mld zł (+3,5 proc.).

Z wyliczeń Analiz pl na około 200 rozwiązań z segmentu dłużnego, straty w 2023 r. zanotowały jedynie 4 fundusze. Równocześnie w całym ubiegłym roku do funduszy dłużnych napłynęło łącznie 19,5 mld zł netto. Oba te czynniki w 2023 r. powiększyły aktywa funduszy dłużnych o 28,6 mld zł (34,8 proc.), do poziomu 110,7 mld zł.

W grudniu zaledwie 5 spośród ok. 235 krajowych rozwiązań z segmentu akcyjnego (inwestujących na polskiej i zagranicznych giełdach) znalazło się pod kreską. Nie dopisali jednak klienci, którzy więcej z funduszy akcji wypłacili niż wpłacili (-177 mln zł). W rezultacie w grudniu aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o 1,5 mld zł (+4,4 proc.).

Wzrost aktywów zanotowały także fundusze mieszane, a więc takie, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje. Większość z nich wypracowała dodatnie wyniki zarówno w grudniu, jak i w całym 2023 r. Równocześnie klienci więcej środków do nich wpłacali niż wypłacili. W grudniu napłynęło do ich portfeli 235 mln zł, a w całym ubiegłym roku ponad 800 mln zł. W efekcie w grudniu wartość ich aktywów wzrosła o 1,2 mld zł (+3,1 proc.), a w 2023 r. łącznie o 5,9 mld zł (+17,1 proc.).

Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu w grudniu powiększyły się o 230 mln zł (+4,1 proc.), a w całym 2023 r. o 460 mln zł (+8,3 proc.) i na koniec roku wyniosły niemal 6 mld zł.

Spadek aktywów zanotowały fundusze surowcowe, które zarówno w grudniu, jak i w całym ubiegłym roku miały dość zróżnicowane wyniki (na plusie były niektóre fundusze metali szlachetnych). Równocześnie klienci wypłacali z nich pieniądze: w grudniu wycofali 87 mln zł netto, a w 2023 r. łącznie ponad 0,9 mld zł netto. W efekcie w grudniu aktywa w tym segmencie stopniały nieznacznie, bo o nieco ponad 80 mln zł, ale w całym 2023 r. skurczyły się łącznie o niemal 0,9 mld zł (-23 proc.), do poziomu 2,9 mld zł.

Ogromny wzrost aktywów, bo o niemal 1,2 mld zł (+6,5 proc.) odnotowały w grudniu również fundusze zdefiniowanej daty PPK – systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. W całym 2023 r. wartość zarządzanych środków wzrosła o 8,6 mld zł i na koniec roku wyniosła 18,9 mld zł. Ich udział w rynku wzrósł z kolei do 5,9 proc.

W 2023 r. większość towarzystw funduszy inwestycyjnych zanotowała wzrost aktywów pod zarządzaniem. Dwóm TFI udało się je nawet podwoić: aktywa BNP Paribas TFI wzrosły przez rok z poziomu 2,5 mld zł (grudzień 2022 r.) do 5,2 mld zł (grudzień 2023 r.), a aktywa Alior TFI powiększyły się z 0,8 mld zł do 1,6 mld zł. W tym czasie o ponad 50 proc. (z 12,2 do 18,9 mld zł) zwiększyły się aktywa Santander TFI, a o 40 proc. (z 2,9 do 4,1 mld zł) aktywa Quercus TFI. W 2023 r. spadek aktywów zanotowało 8 towarzystw, m.in. Noble Funds, Rockbridge, AgioFunds i Ipopema. (PAP Biznes)

pr/ gor/