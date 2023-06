Fundusze europejskie przekładają się na zarobki Polaków. Więcej pieniędzy z UE to wyższe pensje

Zarobki w Polsce są wyższe dzięki funduszom europejskim. Najwięcej na subwencjach z Unii Europejskiej zyskali pracownicy z południowo-wschodniej części naszego kraju. W niektórych powiatach pensje są o blisko 20 proc. wyższe.

fot. Marian Weyo / / Shutterstock

Pieniądze z funduszy europejskich nie są wypłacane bezpośrednio pracownikom. Trafiają do ich kieszeni poprzez realizowane projekty inwestycyjne i społeczne, a pośrednio wpływają na wysokość zarobków. Zespół Spot Data we współpracy z ekonomistami ze Szkoły Głównej Handlowej opracował model statystyczny, umożliwiający sprawdzenie, jaka część średniego wynagrodzenia w poszczególnych powiatach w Polsce jest związana z efektami realizacji programów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Południowo-wschodnia Polska największym beneficjentem funduszy

Unijna polityka spójności wpływa na wzrost wynagrodzeń w całej Polsce – średnio o +13,45 proc. Największe przyrosty odnotowały powiaty z południowo-wschodniej części Polski. Wśród nich powiat m. Rzeszów – 19,1 proc., powiat m. Tarnobrzeg (18,9 proc.), powiat m. Krosno (18,5 proc.) oraz powiat m. Przemyśl (18 proc.).

Analiza danych wskazuje, że największy wpływ unijnej polityki spójności na wysokość wynagrodzenia występuje na tych obszarach, gdzie rozwój przebiega wolniej. Miasta znajdujące się na pierwszych miejscach w rankingu wpływu funduszy europejskich na płace, należą do miast z najniższą liczbą podmiotów (firm) zarejestrowanych w REGON. Dotyczy to takich miast jak: Rzeszów, Tarnobrzeg, Krosno, Przemyśl.

W 2019 roku korzyści z programów europejskich stanowiły ok. 10 proc. wysokości wynagrodzeń w metropoliach, ok. 12 proc. w pozostałych miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem stolic województw) oraz ok. 14 proc. w pozostałych powiatach.

Chcesz sprawdzić dane dotyczące twojego powiatu? Możesz to zrobić za pośrednictwem strony: https://mojpowiat.eu.

Wsparcie dla mniejszych miejscowości

Polityka spójności Unii Europejskiej odgrywa kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju Polski, wspierając równoważny postęp peryferyjnych regionów w utrzymaniu tempa z silnymi ośrodkami gospodarczymi. Analiza danych dotyczących wpływu programów finansowanych z funduszy europejskich potwierdza, że te programy mają istotny wpływ na poziom wynagrodzeń, szczególnie w powiatach oddalonych od większych ośrodków miejskich.

MojPowat, Spot Data

Podobny trend można zaobserwować w przypadku wpływu funduszy europejskich na poziom zatrudnienia w Polsce. Dane z roku 2022 wskazują, że średni wskaźnik mierzący wpływ unijnej polityki spójności na zatrudnienie w całym kraju wyniósł nieco mniej niż 2 proc. W stolicy wskaźnik ten był dwukrotnie niższy, osiągając nieco ponad 1 proc. Natomiast w Lublinie był na poziomie 2,7 proc. – o połowę wyższy niż średnia krajowa.