Miliony na rozwój czekają, ale firmy muszą się spieszyć. UE odkryła karty

Setki milionów złotych na wsparcie start-upów, przemysłu 4.0 czy gospodarki o obiegu zamkniętym. Przed firmami ze wschodnich regionów Polski ponownie otwiera się szansa na pozyskanie unijnych funduszy, dzięki którym droga do innowacyjnych rozwiązań znacznie się skróci. Po miesiącach wyczekiwania w końcu poznaliśmy harmonogram naborów konkursowych w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

fot. maradon 333 / / Shutterstock

W ofercie opiewającej łącznie na 12 mld złotych znalazło się wiele interesujących propozycji dla firm, które już prowadzą albo zechcą prowadzić działalność na terenie powiększonego makroregionu Polski Wschodniej. Powiększonego, ponieważ do obszarów objętych dodatkową pomocą Funduszy Europejskich, czyli województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, dołączyło Mazowsze z pominięciem Warszawy i przylegających do niej powiatów.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pierwsze konkursy ruszają już w tym kwartale

Kto więc będzie mógł skorzystać z nowego rozdania środków dla Polski Wschodniej i których dat w kalendarzu musimy pilnować? Na samym początku należy wspomnieć o start-upach – ich właścicieli z pewnością ucieszy fakt, że jeszcze w tym roku powrócą Platformy startowe nowych pomysłów (więcej na temat samych platform pisaliśmy TUTAJ).

Podmioty, które będą pełniły funkcję nowych Platform startowych, mogą zgłaszać się do programu od 18 kwietnia, natomiast na wyniki procedury konkursowej przyjdzie im poczekać najprawdopodobniej do przełomu III i IV kwartału 2023 r. Z kolei przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyli inkubację swoich pomysłów biznesowych w poprzedniej edycji Platform startowych, będą mogli złożyć wniosek na dofinansowane projektu już na początku września 2023 r.

Nie zawiodą się także ci, którzy liczyli na ponowne uruchomienie dotacji na nowoczesne wzornictwo. Konkurs ruszy w maju, a nabór potrwa do 29 sierpnia 2023 r. A zważywszy, że do wniosku trzeba będzie załączyć sporządzoną wcześniej strategię wzorniczą, na przygotowanie się do tego konkursu pozostało już niewiele czasu.

Na wsparcie będą mogły liczyć też firmy zainteresowane transformacją w kierunku przemysłu 4.0. Dofinansowanie obejmie m.in. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi urządzeń. Konkurs rusza na początku sierpnia 2023 r. i potrwa niemal do końca miesiąca. Co istotne, przed złożeniem wniosku firma musi przeprowadzić audyt technologiczny i opracować plan wdrożenia (czyli tzw. mapę drogową transformacji w kierunku przemysłu 4.0), który należy złożyć wraz z wnioskiem.

O Fundusze Europejskie mogą starać się również przedsiębiorcy, którzy widzą rosnące znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W tym przypadku nabór będzie dwuetapowy. Firmy, które chcą sfinansować wdrożenie u siebie rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, najpierw będą ubiegać się o środki na opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa – etap składania wniosków potrwa od 10 października do 19 grudnia 2023 r. Druga faza projektu, czyli implementacja modelu biznesowego, planowana jest na 2024 r.

Z pełnym harmonogramem naborów w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej można zapoznać się TUTAJ.

Oferta, którą przybliżyliśmy powyżej, skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).