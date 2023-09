Fundusze Europejskie dla „Kowalskiego”. Jaka jest oferta i gdzie szukać wsparcia?

Oferta Funduszy Europejskich jest bardzo szeroka – samemu można przepaść w gąszczu programów. Przeważnie kojarzą się one z pieniędzmi dla firm, jednak czy „zwykły Kowalski” może skorzystać z Funduszy Europejskich? Czy takie programy istnieją? Jak ich szukać? Szczegóły przedstawiamy w poniższym artykule.

Jednym z największych beneficjentów Funduszy Europejskich są przedsiębiorcy i mogłoby się wydawać, że to właśnie do nich skierowane są wszystkie usługi informacyjne nt. tego, jak skorzystać z unijnych pieniędzy. Pomoc dla przedsiębiorców w dużej mierze oparta jest na konkursach – przedsiębiorcy muszą składać wnioski o dofinansowane, co wymaga większej ilości informacji oraz wsparcia. W przypadku „zwykłego Kowalskiego” sprawa wygląda nieco inaczej.

Oferta dla osób fizycznych w zdecydowanej większości opiera się na ofercie zawartej w projektach realizowanych przez różnorodne instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie itd. Kluczowe zatem jest dotarcie do informacji o ofercie tych projektów.

Fundusze Europejskie w niemal każdej dziedzinie życia

Jak to z unijnymi programami bywa, trzeba znaleźć się w grupie docelowej wsparcia, by z niego skorzystać. Choć oferta Funduszy Europejskich jest bardzo szeroka, to w pewnym uproszczeniu możemy sprowadzić ją do następujących obszarów:

Tworzenie warunków i motywowanie do uczenia przez całe życie. W tym obszarze można liczyć np. na preferencyjne pożyczki na dokształcanie, kursy czy studia podyplomowe (nawet MBA), w tym na uczelniach zagranicznych. Więcej na ten temat w artykule (link). Dla seniorów planuje się szereg szkoleń w ramach gminnych Klubów Rozwoju Cyfrowego. Fundusze Europejskie to również szereg możliwości dla studentów, nauczycieli oraz uczniów (link do rozmowy z przedstawicielem FRSE – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), Wspieranie w dążeniach do poprawy sytuacji zawodowej – osoby chcące zostać własnym szefem i założyć działalność gospodarczą mogą skorzystać z atrakcyjnych pożyczek na samozatrudnienie czy też uzyskać wsparcie w rozwoju własnego startupu (link do tekstu nt. rozwoju własnej firmy), Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami np. seniorów, osób niepełnosprawnych, Pomaganie osobom i rodzinom w kryzysie np. pomoc rodzinom z kłopotami opiekuńczo-wychowawczymi.

Gdzie szukać projektów unijnych?

Skoro wiemy już, w jakich obszarach możemy uzyskać unijne wsparcie, to czas na znalezienie odpowiedniego projektu. Jak go jednak znaleźć? Najskuteczniejsze będą poszukiwania w dwóch miejscach.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE), to miejsca, w których można uzyskać informacje o Funduszach Europejskich. W kraju funkcjonuje kilkadziesiąt takich punktów, a ich listę można znaleźć pod poniższym linkiem. Z porady można skorzystać osobiście, ale też telefonicznie lub mailowo. (Więcej o ofercie PIFE dowiesz się tutaj – link do webinarium). Wyszukiwarka projektów na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl, która wraz z ogłaszaniem nowych projektów będzie dawała dostęp do informacji na ich temat. W bazie znajdziemy informacje o projektach realizowanych zarówno w całym kraju jak i w konkretnym regonie. Warto do niej regularnie zaglądać, by być na bieżąco z dostępną ofertą Funduszy Europejskich.

Dlaczego warto skontaktować się z PIFE?

W Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich pracują specjaliści, którzy znają ofertę dotacji unijnych „na wylot”. Dlatego też warto porozmawiać o swoich potrzebach i uzyskać bezpośredni dostęp do konsultanta posiadającego rozeznanie w projektach realizowanych w konkretnej okolicy, powiecie czy regonie.

W PIFE uzyskamy także informację nt. konkretnej instytucji lub podmiotów, do których trzeba się zgłosić, żeby skorzystać z wybranej oferty. Później można już samodzielnie monitorować informacje na stronie internetowej danej instytucji i trzymać rękę na pulsie, tak by nie przegapić interesujących nas programów.

Co warto podkreślić, to fakt, że pomoc oferowana w PIFE jest całkowicie darmowa. Dodatkowo, dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a także dla przedsiębiorców lub organizacji pozarządowych i samorządów, jest możliwość indywidualnego spotkania w uzgodnionym wcześniej miejscu.

