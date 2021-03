Nie daj się nabrać na 7 tys. zł "od rządu". To oszustwo, możesz stracić pieniądze

Shutterstock

Zostałeś wytypowany do odebrania pomocy z funduszu solidarnościowego? Uważaj, możesz stracić pieniądze. Oszuści podszywają się pod resort finansów i wysyłają e-maile. W treści obiecują 7 tys. zł od rządu w ramach rzekomej pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez Covid.

Oszuści kuszą rzekomą pomocą finansową w wysokości 7 tys. zł dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych. Wysyłają wiadomości, w których informują o nowym funduszu wypłacającym środki pieniężne dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię Covid-19 przedsiębiorców.



– Biorąc pod uwagę sytuację związaną z COVID-19, rząd podjął decyzję o utworzeniu funduszu solidarnościowego dla bardzo małych firm i osób samozatrudnionych, aby zapewnić pomoc doraźną w wysokości 7000 zł, których obroty spadają – czytamy w fałszywej wiadomości wysyłanej przez oszustów podszywających się pod resort finansów.

💳 UWAGA oszuści rozsyłają fałszywe maile podszywające się pod @MF_GOV_PL z informacją o możliwości uzyskania

pomocy doraźnej w ramach walki z COVID-19.



Przesyłany link prowadzi jednak do fałszywej strony

wyłudzającej dane do karty kredytowej.



Nie dajcie się oszukać! pic.twitter.com/oMJ4qrTBWs — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) March 1, 2021

Cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów, zamieszczają w treści wiadomości e-mail link prowadzący do strony internetowej łudząco przypominającą rządowe domeny. W rzeczywistości przez tę witrynę oszuści mogą wykraść dane do logowania do bankowości internetowej. Za ich pomocą mogą również bez zgody właściciela płacić w sklepach internetowych.

