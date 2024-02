Fundusz Sprawiedliwości po Ziobrze do poprawy. "Należy zmienić formułę"

Należy zmienić formułę pomocy z Funduszu Sprawiedliwości, by przyczyniła się do realnej i skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym - powiedziała Karolina Bućko, przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

1 lutego 2024 r. resort sprawiedliwości poinformował o powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości Społecznej Rady ds. Funduszu Sprawiedliwości. Przewodnicząca Państwowej Komisji ds. Pedofilii Karolina Bućko wyraziła nadzieję, że ten zespół uporządkuje kwestie wydatkowania środków z tego funduszu.

Dodała, że Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 będzie składać pismo, by móc przystąpić do prac zespołu - jak mówiła - chociażby jako głos doradczy. Dopytywana, kiedy zostanie złożone pismo, odpowiedziała, że zostanie złożone w tym miesiącu.

"Zależy mi, by pomoc w zakresie zaopiekowania się kwestiami psychologicznymi i prawnymi realnie dotarła do pokrzywdzonych" - powiedziała Bućko.

Dodała, że do tej pory nie było wiadomo, w jakiej formule i czy w ogóle środki z Funduszu Sprawiedliwości trafiały do osób pokrzywdzonych. "Wiem, że były niejako instytucje i organizacje, które miały zlecone takie zadania, natomiast - z tego co mi wiadomo - nie były one z tego rozliczane" - powiedziała.

"Chciałabym, żeby pomoc trafiała +jeden do jednego+ do osoby skrzywdzonej" - powiedziała. Zaznaczyła, że postulowała już o to do wiceminister sprawiedliwości Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i będzie chciała o tym mówić podczas prac Społecznej Rady ds. Funduszu Sprawiedliwości.

"Moim zdaniem, gdyby realnie pomoc była udzielana osobom skrzywdzonym, to instytucje prowadziłyby w tym zakresie określone statystyki, a tego praktycznie nie było" - powiedziała. Dodała, że należy pochylić się nad formułą pomocy.

"Zmiana formuły pomocy przyczyni się do realnej i skutecznej pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystywaniem seksualnym" - podkreśliła. Dodała, że podczas terapii osób pokrzywdzonych, poszukiwanie odpowiedniego specjalisty, który jednocześnie będzie odpowiadał osobie pokrzywdzonej, jest bardzo trudne. Wskazała, że nie powinno się przerywać już rozpoczętej terapii tylko ze względu na brak środków i odsyłać osoby pokrzywdzonej do innego specjalisty. Zdaniem Bućko, najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie osobie pokrzywdzonej kontynuowanie już rozpoczętej terapii oraz przeznaczenie środków właśnie na ten cel.

"Chcielibyśmy, aby został wyodrębniony subfundusz z Funduszu Sprawiedliwości dedykowany osobom skrzywdzonym przestępstwami na tle seksualnym" - powiedziała Bućko.

1 lutego 2024r. resort sprawiedliwości poinformował, że Minister Sprawiedliwości powołał Społeczną Radę ds. Funduszu Sprawiedliwości. Przewodniczącym Rady został Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Rada ma pomóc w opracowywaniu zasad przeprowadzania konkursów, określaniu reguł dotyczących transparentności oraz skutecznych mechanizmów nadzoru i kontroli wykonawców umów finansowanych z Funduszu.

