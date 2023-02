Fundusz PZU Emeryt+ to oszustwo. Spółka ostrzega przed fałszywymi reklamami usług inwestycyjnych dla seniorów

Grono cyberprzestępców i sposobów ich działania stale się poszerza. Tym razem przed oszustwem ostrzega PZU. Grupa podkreśla, że nie oferuje "funduszu aktywnego zarabiania Emeryt+". Firma zwróciła się do klientów, by zachowali szczególną ostrożność i nie klikali w linki pochodzące z niesprawdzonego źródła.

fot. De Visu / / Shutterstock

"Reklamy i wpisy dotyczące rzekomego programu Emeryt+ podszywają się pod PZU, wykorzystując naszą nazwę oraz logotyp" - wskazała w poniedziałkowej informacji Grupa PZU, która ostrzegła przed publikowanymi przez oszustów w internecie fałszywymi reklamami usług inwestycyjnych dla seniorów.

📢Uważajcie na wyłudzaczy, którzy wciąż tworzą coraz to nowe strony próbujące podszyć się pod markę #PZU! Nie oferujemy żadnego "funduszu Emeryt+" 📛 Zawsze zwracajcie uwagę na detale, które zdradzają oszustów, np. nietypowy adres strony, dziwną składnię, styl, błędy językowe. pic.twitter.com/5UPlkmAm1F — Grupa PZU (@GrupaPZU) February 13, 2023

Podkreślono, że Grupa PZU nie oferuje "żadnego funduszu aktywnego zarabiania Emeryt+".

Wyjaśniono, że spółki Grupy PZU prowadzą działalność komunikacyjną i marketingową wyłącznie za pośrednictwem własnych, oficjalnych kanałów, w tym profilów i kont w mediach społecznościowych.

Oszustwo w sieci - na co zwrócić szczególna uwagę?

Grupa zwróciła się do klientów, by zachowali szczególną ostrożność. "By nie paść ofiarą oszustów, należy zwracać uwagę na nazwy profili, które zamieszczają tego rodzaju wpisy lub reklamy, a także stron internetowych, do których kierują" - przypomniano.

Jak wyjaśniono, "dziwne, podejrzane nazwy lub niewielka liczba obserwujących dany profil są ważnym sygnałem ostrzegawczym". Podkreślono, że nie należy klikać w żadne linki pochodzące z niesprawdzonego źródła lub kierujące do takiego.

Przekazano, by próby wyłudzeń zgłaszać na adres: www.rzecznik@pzu.pl lub do właściwych organów ścigania.

autorka: Magdalena Jarco