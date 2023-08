Fundusz Orlen VC udziałowcem innowacyjnej niemieckiej spółki

Należący do Grupy Orlen fundusz Orlen VC stał się udziałowcem niemieckiej spółki Circunomics, która stworzyła rozwiązanie umożliwiające ponowne wykorzystanie i późniejszy recykling akumulatorów z aut elektrycznych - poinformował Magazyn GO!, wewnętrzny periodyk koncernu.

Jak wskazano w informacji "Drugie życie baterii z samochodów elektrycznych", która została zamieszczona w najnowszym numerze Magazynu GO!, "Orlen VC, należący do Grupy Orlen największy w Polsce korporacyjny fundusz venture capital, zainwestował w nowoczesną platformę umożliwiającą ponowne wykorzystanie i późniejszy recykling akumulatorów z milionów samochodów elektrycznych wprowadzanych co roku do użytku".

"To innowacyjne rozwiązanie stworzone przez niemiecką spółkę Circunomics, której Orlen VC został jednym z najważniejszych udziałowców, przyczyni się do zredukowania śladu węglowego +elektryków+ nawet o 50 proc." - zaznaczono w publikacji. Wewnętrzy periodyk Grupy Orlen podkreślił przy tym, że "po niespełna dwóch latach działalności Orlen VC ma w swoim portfelu już osiem inwestycji kapitałowych, łącznie na ponad 150 mln zł".

Korporacyjny fundusz Orlen VC powstał w ramach Grupy Orlen w marcu 2022 r. Jak wówczas informowano, cel Orlen VC to inwestycje w młode, perspektywiczne spółki technologiczne, które znajdują się na etapie ekspansji i pracują nad nowoczesnymi produktami lub usługami, wpisującymi się w strategię Orlen2030.

Powołując korporacyjny fundusz venture capital Orlen deklarował, iż w ciągu następnych lat zainwestuje ok. 100 mln euro w spółki technologiczne "oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania".

Na początku tego roku koncern ogłosił, że usprawni procesy dostaw we wszystkich obszarach działalności, a będzie to możliwe dzięki inwestycji właśnie poprzez Orlen VC w innowacyjną platformę francuskiej spółki Shippeo, która pozwala wydajniej zarządzać procesami logistycznymi w podmiotach niemal każdej branży przemysłowej.

Aktualnie oprócz niemieckiej spółki Circunomics, a także Shippeo, spółkami portfelowymi korporacyjnego funduszu Orlen VC są polskie ICSec i Apeiron Synthesis oraz zagraniczne Eologix i Invert Robotics. Orlen VC zainwestował dotąd także w fundusze Emerald Industrial Innovation Fund oraz Environmental Technologies Fund.

Pod koniec lipca korporacyjny fundusz venture capital Orlenu udostępnił plan połączenia z PGNiG Ventures, jak spółką przejmowaną.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny oraz segment wydobywczy węglowodorów. Realizuje przy tym dywersyfikację ich dostaw do Polski drogą morską, w tym np. z wykorzystaniem własnych gazowców - obecnie to dwie jednostki, a do końca 2025 r. ma być ich osiem.

Ponadto Grupa Orlen prowadzi szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Udział Skarbu Państwa w Orlenie wynosi 49,9 proc.

Autor: Michał Budkiewicz

